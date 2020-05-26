Глава Минобрнауки Татарстана поздравил главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина с юбилеем газеты

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив редакции газеты «Комсомольская правда» с 95-летием!

Я стал читателем «Комсомолки» со школьных времен. Секрет Вашей популярности в том, что Вы, действительно, уникальные люди, талантливые, по-настоящему увлечённые и преданные своему делу. Тем, что газета делается с любовью, объясняется и читательское, и огромное профессиональное признание, и празднуемая дата. Вам скоро сто лет! Газет, которые дожили до такого уважаемого возраста у нас очень мало.

Желаю вам оставаться такими же молодыми, не терять свой комсомольский задор, никогда не изменять себе, развиваться столь же динамично и успешно!

Спасибо за постоянный интерес к деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан и совместные творческие проекты, такие как ежегодная акция «Поздравь любимого учителя с Комсомолкой».

Новых вам творческих успехов, больших тиражей и новых благодарных читателей!»

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов