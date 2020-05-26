2020-05-26T17:28:40+03:00
Происшествия

Полицейская погоня в Казани: пьяный экс-фермер сбил и протащил по асфальту сотрудника ГИБДД

Нарушитель из Чувашии не хотел попадаться полиции из-за отсутствия водительских прав
Лика ИСАЕВА
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Во время бегства лихач успел совершить ДТПВо время бегства лихач успел совершить ДТПФото: Иван ВИСЛОВ
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Подозрительный УАЗик с госномерами Чувашии сотрудники ГИБДД Казани заметили на улице Липатова в Советском районе города. Его водитель проигнорировал требования полицейского остановится для проверки.

Вместо этого лихач сбил инспектора, протащил его по асфальту пять метров и скрылся. Началась полицейская погоня, во время которой скрывшийся водитель совершил ДТП. На розыск УАЗика с нарушителем был ориентированы все патрульные экипажи.

Автомобиль вскоре обнаружили, но его водитель на все требования остановиться лишь прибавлял газу. Так, беглец на скорости промчался по Сибирскому тракту, по Третьей транспортной дамбе и проспекту Ямашева, развернулся на трамвайных путях и рванул в сторону улицы Четаева. Там его и остановили. Задерживать водителя пришлось силой и при помощи наручников - мужчина активно сопротивлялся полицейским.

Этим лихачом оказался 33-летний бывший фермер из Новошешминского района Чувашии. Выяснилось, что погоню мужчина устроил из-за нежелания встречаться с полицейскими – за пьяную езду его лишили водительских прав до ноября 2024 года. К слову, и в этот раз в Казани экс-фермер сел за руль не трезвым.

Пока в отношении задержанного жителя Чувашии были составлены административные протоколы по статьям "Опасное вождение", "Проезд на запрещенный сигнал светофора", "Нарушение дорожной разметки", "Отсутствие ОСАГО", "Отказ от остановки транспорта" и "Управление автомобилем без документов". Пострадавший же сотрудник ГИБДД с травмами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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