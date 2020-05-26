Казанский ТЮЗ поздравил «Комсомолку» с юбилеем

«Дорогие друзья!

От всей дуи поздравляем вас с юбилеем вашего легендарного издания! Вот уже 95 лет «Комсомольская правда» выходит в свет и радует миллионы людей нашей страны яркими и интересными материалами! Желаем вам творческих успехов, вдохновения, процветания, благополучия, новых удачных проектов, рейтинговых статей и благодарных читателей!

Благодарим вас за внимание к театральному искусству Казани, поддержку нашего театра и за возможность сотрудничества с вами!»

С уважением и наилучшими пожеланиями коллектив Казанского ТЮЗа.