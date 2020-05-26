Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда в республику придет 30-градусная жара

Сегодня, 26 мая, погода в Татарстане формируется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр республики. Правда, днем местами может усилиться ветер – до 16 м/с.

А вот в среду, 27 мая, в регионе на «сцену» выйдет южный циклон. Ночью дожди, местами сильные, а в отдельных районах даже грозы с ветром до 20 м/с. Зато днем в республике проявит себя теплый сектор южного циклона – если осадки и пройдут, то лишь местами.

При этом воздух прогреется максимум до +25, а на востоке Татарстана и вовсе ожидается 30-градусная жара.

В четверг, 28 мая, из-за прохождения через Татарстан холодного атмосферного фронта температура воздуха днем спадет и будет в пределах от +18 до +23 . Осадки прекратятся.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, снова потеплеет. Так, 29 и 30 мая в регионе ожидается теплая сухая погода. Температура воздуха днем будет в пределах от +22 до +27.