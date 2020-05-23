В Казани на месте обнаружения тела пожилой женщины полиция стреляла в домашнюю собаку

Накануне вечером в полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела 70-летней женщины в частном секторе на улице Яна Юдина. Сотрудников правоохранительных органов вызвала 48-летняя дочь погибшей, которая зашла в гости к матери. Когда стражи порядка прибыли на место, домашняя собака набросилась на дочь своей хозяйки.

Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники полиции произвели три выстрела, собака погибла на месте. Оружие применил начальник отдела полиции «Юдино». Как стало известно, находилось в черте домохозяйства без привязи. На теле погибшей обнаружены телесные повреждения, однако точную причину смерти а также причастность собаки установит судмедэкспертиза.

По факту применения табельного оружия начата служебная проверка в МВД Татарстана. По факту смерти женщины в СУ СК Татарстана проводится доследственная проверка, которая установит причину смерти женщины.