2020-05-23T09:48:58+03:00
Происшествия

В Казани на месте обнаружения тела пожилой женщины полиция стреляла в домашнюю собаку

Животное набросилось на дочь погибшей
Ирина ЛЕСКОВАНаиля ГАЛИМОВА
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По факту применения табельного оружия начата служебная проверка в МВД Татарстана.По факту применения табельного оружия начата служебная проверка в МВД Татарстана.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Накануне вечером в полицию Казани поступило сообщение об обнаружении тела 70-летней женщины в частном секторе на улице Яна Юдина. Сотрудников правоохранительных органов вызвала 48-летняя дочь погибшей, которая зашла в гости к матери. Когда стражи порядка прибыли на место, домашняя собака набросилась на дочь своей хозяйки.

Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники полиции произвели три выстрела, собака погибла на месте. Оружие применил начальник отдела полиции «Юдино». Как стало известно, находилось в черте домохозяйства без привязи. На теле погибшей обнаружены телесные повреждения, однако точную причину смерти а также причастность собаки установит судмедэкспертиза.

По факту применения табельного оружия начата служебная проверка в МВД Татарстана. По факту смерти женщины в СУ СК Татарстана проводится доследственная проверка, которая установит причину смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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