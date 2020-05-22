2020-05-22T11:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заразились 75 человек, один скончался

Среди них 1 завозной случай
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В Казани скончался 10 человек от коронавирусной инфекцииВ Казани скончался 10 человек от коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На 22 мая в республике зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один заболевший привез болезнь, прибыв из другого региона. 74 случаев - это контакт с уже больными друщьями и родственниками.

Госпитализировать пришлось 24 пациентов, 51 лечится дома.

Среди заболевших один несовершеннолетний, трое татарстанцев в возрасте от 18 до 30 лет. 31 житель республики с диагнозом covid-19 в возрасте от 30 до 50 лет, в возрасте от 50 до 60 лет - 14 человек. Среди заболевших есть 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет, и трое в возрасте от 80 до 90 лет.

Среди заболевших 24 казанца, 23 жителя Набережных Челнов. Семеро заболевших проживают в Нижнекамском районе, шестеро - в Апастовском, четверо из Рыбно-Слободского района, трое из Зеленодольского, заболели два жителя Пестречинского района, и по одному заболевшему в Альметьевском, Атнинском, Высокогорском, Лаишевском, Сабинском и Тукаевском районах республики.

С момента начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 2621 случай COVID-19.

К сожалению, в республике по данным на 22 мая зарегистрирован 10 случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. От нее скончался 57-летний житель Казани. Мужчина был госпитализирован с жалобами на высокую температуры и утомляемость. С 13 мая он находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Погибший имел сопутствующие заболевания, в том числе: острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Диагноз подтвержден экспертизой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА – КАИ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») совместно с КАФЕДРОЙ РАДИОФОТОНИКИ И МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и КАЗАНСКИМ КВАНТОВЫМ ЦЕНТРОМ КНИТУ-КАИ начал прием заявок на поступл
С 23 мая из Казани в Болгар по реке можно будет добраться на скоростных теплоходах
В Бугульме иномарка сбила пешеходов, а после протаранила дом
Российская авиакомпания возобновила прямые рейсы из Казани в Воронеж
В казанской мечети Кул Шариф за 10,7 миллиона рублей поменяют подсветку
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
Прокурор Татарстана поручил провести проверку по факту пожара на подстанции в Елабуге
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Ульяновске ноги 3-летней девочки застряли в батарее
В Казани легковушка спровоцировала ДТП, где пострадали байкер и его пассажирка
Татарстанцам предложили придумать имя татарскому театру в Набережных Челнах
Пожар на подстанции в Елабуге: свет удалось вернуть в дома более 3,5 тысяч человек
В Марий Эл из гостиницы украли чучело лисы
В Чувашии во время пожара погиб пенсионер
В Казани троих горожан будут судить за похищение людей
Воспитанника "Ак Барса" признали худшим выбором "Детройта" на драфтах НХЛ
Почтовые марки в честь 100-летия ТАССР начнут продавать после 27 мая
В Чувашии бульдозер дорожников насмерть задавил пенсионерку
Изъято более килограмма мефедрона: по фотографиям казанца полицейские накрыли нарколабораторию
Самому крупному ТРЦ в Татарстане выдали разрешение: как выглядит новый торговый объект Казани
В Ульяновске спасли провалившегося через решетки в яму котенка
В Казани в психбольницу отправили отца, зарезавшего 1,5-годовалую дочь
"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча
Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!
Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей
В Татарстане около плотины ГЭС из воды спасли трех лосей
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ