В Татарстане коронавирусом заразились 75 человек, один скончался

На 22 мая в республике зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один заболевший привез болезнь, прибыв из другого региона. 74 случаев - это контакт с уже больными друщьями и родственниками.

Госпитализировать пришлось 24 пациентов, 51 лечится дома.

Среди заболевших один несовершеннолетний, трое татарстанцев в возрасте от 18 до 30 лет. 31 житель республики с диагнозом covid-19 в возрасте от 30 до 50 лет, в возрасте от 50 до 60 лет - 14 человек. Среди заболевших есть 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет, и трое в возрасте от 80 до 90 лет.

Среди заболевших 24 казанца, 23 жителя Набережных Челнов. Семеро заболевших проживают в Нижнекамском районе, шестеро - в Апастовском, четверо из Рыбно-Слободского района, трое из Зеленодольского, заболели два жителя Пестречинского района, и по одному заболевшему в Альметьевском, Атнинском, Высокогорском, Лаишевском, Сабинском и Тукаевском районах республики.

С момента начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 2621 случай COVID-19.

К сожалению, в республике по данным на 22 мая зарегистрирован 10 случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. От нее скончался 57-летний житель Казани. Мужчина был госпитализирован с жалобами на высокую температуры и утомляемость. С 13 мая он находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Погибший имел сопутствующие заболевания, в том числе: острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Диагноз подтвержден экспертизой