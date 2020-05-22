2020-05-22T17:13:08+03:00
Общество

+22 без дождей: метеорологи сообщили, когда в Татарстан придет тепло

В ближайшие дни циклонический характер погоды в республике сохранится
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В грядущие выходные татарстанцам не стоит ждать особого улучшения погоды. Она будет носит циклонический характер.

Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, в субботу, 23 мая, регион попадет под влияние очередного фронтального раздела - в восточных районах ожидаются дожди, местами с грозами. При этом усилится ветер – до 18 м/с. Днем температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +13 до +18 градусов.

А в воскресенье, 24 мая, атмосферный фронт захватит всю территорию Татарстана. Ожидаются дожди и грозы, а также ветер до 20 м/с. Днем максимум +18.

Погода начнет улучшаться только с начала следующей недели. Так, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на республику распространит свое влияние поле повышенного давления. Дожди постепенно сойдут на нет.

Только ночью 25 мая в отдельных районах могут пройти небольшие осадки. Днем температура воздуха повысится и будет в пределах от +15 до +20 градусов. Во вторник же, 26 мая, и вовсе ожидается, что столбики термометров покажут +22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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