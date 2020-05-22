В Марий Эл зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом

В республике с момента начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 1397 случаев инфицирования, из них 37 новых пациентов зарегистрировано по данным на 22 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Марий Эл от коронавируса излечились 34 человека. В итоге общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 023.

Новых летальных исходов не зарегистрировано.