2020-05-22T11:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом

Всего же в республике с начала пандемии от COVID-19 излечились 1023 человека
Лика ИСАЕВА
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Новых летальных исходов не зарегистрировано.Новых летальных исходов не зарегистрировано.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В республике с момента начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 1397 случаев инфицирования, из них 37 новых пациентов зарегистрировано по данным на 22 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Марий Эл от коронавируса излечились 34 человека. В итоге общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 023.

Новых летальных исходов не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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