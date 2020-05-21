Суровые казанские кондукторы: из автобуса выбросили пассажира без перчаток

В соцсетях появилось видео с выбрасыванием из автобуса скандального пассажира. Снято оно было в столице Татарстана и получило неофициальное название "Суровые казанские кондукторы".

На записи видно, как из салона автобуса на асфальта выбросили мужчину в маске, но без перчаток. Сделал это предположительно кондуктор, от которого в адрес пассажира послышалось резкое пожелание больше не возвращаться.

В соцсетях к этому видео уже успело наделать шума. Интернет-пользователи осудили кондуктора и требовали его наказать.

Вот только, по заверениям Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, автор видео снял всего лишь финал этой истории. и дело не так очевидно, как кажется из видеозаписи. Установить, что же произошло на самом деле, помогли камеры видеонаблюдения, установленные в автобусе.

Итак, по официальной версии в салон общественного транспорта маршрута №36 зашел "пьяный" пассажир без перчаток и маски. Хотя на видео сделанном на улице видно - мужчина был в маске, правда приспущенной на подбородок.

Далее, опять же по официальной версии Ассоциации, кондуктор напомнил мужчине про обязательное ношение маски и печаток в период послабления режима самоизоляции из-за коронавируса, а также потребовал оплатить проезд.

В ответ на все это пассажир якобы стал крыть кондуктора матом. Тогда-то мужчине и "предложили" выйти из автобуса, но ругань продолжилась. Более того, как утверждают в Ассоциации, пассажир еще и плюнул в кондуктора, ударил его по руке. Вот тут молодой человек и не сдержался. Он самостоятельно вывел нарушителя, а тот мол не удержался и приземлился на пятую точку прямо на асфальт.

Кондуктора вызвали "на ковер", и потребовали объяснений. Руководство автопредприятия, которому приписан автобус, о молодом человеке отзывается только положительно.

- Конечно, кондуктор мог и должен был вызвать полицию, остановить автобус, хотя при этом остальные пассажиры не смогли бы вовремя доехать до места назначения, - сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. - Другим пассажирам пришлось бы дольше стоять на остановке и ждать следующего автобуса, который следует по расписанию.