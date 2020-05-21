2020-05-21T13:16:55+03:00
Происшествия

Старик разбойник: в Пензе парень загримировался под пенсионера и похитил из банкоматов более 20 миллионов рублей

Он средь бела дня вскрыл аппараты в торговом центре, забрал кассеты с деньгами и спокойно ушел [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержанный устроил настоящий криминальный маскарад. Фото: МВД Пензенской областиЗадержанный устроил настоящий криминальный маскарад. Фото: МВД Пензенской области
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Еще в начале апреля 2020 года в одном из торговых центров Пензы из двух банкоматов неизвестный похитил более 20 миллионов рублей.

При этом все происходящее засняли камеры видеонаблюдения. Так, на записях видно, как посреди бела дня к аппарату подходит старик в форме инкассатора. С помощью специального ключа он открывает банкомат, забирает кассеты с деньгами и спокойно уходит.

В поисках этого старика разбойника полицейские вышли на 39-летнего горожанина. По данным правоохранителей все сходилось, кроме внешности злоумышленника. Загадка была раскрыта, когда в квартире подозреваемого провели обыск. Там обнаружили и изъяли латексную маску старика, с помощью которой предполагаемый потрошитель банкоматов и устроил для полицейских криминальный маскарад. Также в квартире нашли и форму инкассатора, спецоборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные же миллионы обнаружились в тайнике.

- Установлено, что задержанный ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их. Злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле подозреваемый использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По фактам похождений этого лже-инкассатора было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он задержан и полицейские устанавливают, а не причастен ли он к другим подобным преступлениям.

В Пензе лже-инкассатор загримировался под пенсионера и похитил из банкоматов более 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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