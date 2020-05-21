В Ульяновской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1596 случаев коронавируса. О 70 последних зараженных стало известно сегодня, 21 мая.
- Находятся под медицинским наблюдением 3407 человек, снято с медицинского наблюдения 4826 человек, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Из числа заболевших- 688 человек жители Ульяновска, 908 жители других территорий области.
Отметим, что среди в Ульяновске 254 зараженных из Засвияжского района, 213 - из Заволжского района, 127 - из Ленинского района, 95 - из Железнодорожного района. Оставшиеся больные:
Карсунский район - 252,
Димитровград - 101,
Барышский район - 88,
Мелекесский район - 56,
Тереньгульский район - 50,
Николаевский район - 47,
Вешкаймский район - 33,
Майнский район - 27,
Ульяновский район - 27,
Инзенский район - 25,
Кузоватовсикй район - 24,
Цильнинский район - 24,
Новоульяновск - 23,
Старокулаткинский район - 22,
Чердаклинский район - 21,
Старомайнский район - 20,
Новомалыклинский район - 8,
Павловский район - 7,
Радищевский район - 7,
Сурский район - 6,
Базарносызганский район - 3.
На данный момент 403 инфицированных выздоровели, 6 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU