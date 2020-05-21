В Ульяновской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1596 случаев коронавируса. О 70 последних зараженных стало известно сегодня, 21 мая.

- Находятся под медицинским наблюдением 3407 человек, снято с медицинского наблюдения 4826 человек, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Из числа заболевших- 688 человек жители Ульяновска, 908 жители других территорий области.

Отметим, что среди в Ульяновске 254 зараженных из Засвияжского района, 213 - из Заволжского района, 127 - из Ленинского района, 95 - из Железнодорожного района. Оставшиеся больные:

Карсунский район - 252,

Димитровград - 101,

Барышский район - 88,

Мелекесский район - 56,

Тереньгульский район - 50,

Николаевский район - 47,

Вешкаймский район - 33,

Майнский район - 27,

Ульяновский район - 27,

Инзенский район - 25,

Кузоватовсикй район - 24,

Цильнинский район - 24,

Новоульяновск - 23,

Старокулаткинский район - 22,

Чердаклинский район - 21,

Старомайнский район - 20,

Новомалыклинский район - 8,

Павловский район - 7,

Радищевский район - 7,

Сурский район - 6,

Базарносызганский район - 3.

На данный момент 403 инфицированных выздоровели, 6 - скончались.