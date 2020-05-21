В Татарстане во время половодья затопило 73 садовых участка и 6 домиков
Весеннее половодье создало проблемы для жителей Набережных Челнов. С 20 мая из-за повышения уровня воды на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС оказались частично подтопленными еще 59 садовых участков в СНТ "Энергетик" и шесть садовых домиков.
- В этом садовом обществе всего оказались подтопленными 73 садовых участка и шесть садовых домиков, - сообщили в МЧС Татарстана. - В течение дня 20 мая уровень воды на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС составил 58.07 м БС, то есть прибавилось 23 сантиметра за сутки.
Это данные на поздний вечер 20 мая.
Подтоплены 73 участкаФото: МЧС Татарстана
Организовано взаимодействие с председателем СНТ "Энергетик". Поскольку сохранятся угроза ухудшения гидрологической обстановки и угроза повышения уровня воды, то поведено оповещение населения, что непосредственно угрозы жизни людям нет. Детсады, школы, больницы и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попадают.
На месте дежурит оперативная группа МЧС Татарстана. Пострадавших нет.
В Набережных Челнах увеличилось количество подтопленных садовых участков в СНТ "Энергетик".
ИСТОЧНИК KP.RU
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