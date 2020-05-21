2020-05-21T07:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии от covid-19 скончался девятый пациент

Женщина находилась в больнице с 7 мая
Лика ИСАЕВА
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В Чувашии скончалась 61-летняя пенсионеркаВ Чувашии скончалась 61-летняя пенсионеркаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В республике зарегистрирован девятый летальный случай от covid-19 - 20 мая скончалась 61-летняя пациентка Городского клинического центра. Женщина была госпитализирована 7 мая, и с тех пор находилась под наблюдением медиков.

У погибшей были хронические заболевания - гипотиреоз, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью.

- Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось, - сообщили в минздраве Чувашии. - Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким.

С начала года под наблюдением медиков республики находится 6382 человека. Сейчас врачи наблюдают 1328 Чувашии. В домашних условиях находятся и проходят лечение 312 человека, госпитализированы 1004 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 21 несовершеннолетних.

Тем временем в обсервационном отделении «Лесная сказка» находится 12 прибывших из-за рубежа человек.

Всего в Чувашии излечились от вируса 629 человек, из них в связи с полным выздоровлением 304 сняты с домашнего наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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