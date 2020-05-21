В Чувашии от covid-19 скончался девятый пациент

В республике зарегистрирован девятый летальный случай от covid-19 - 20 мая скончалась 61-летняя пациентка Городского клинического центра. Женщина была госпитализирована 7 мая, и с тех пор находилась под наблюдением медиков.

У погибшей были хронические заболевания - гипотиреоз, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью.

- Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось, - сообщили в минздраве Чувашии. - Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким.

С начала года под наблюдением медиков республики находится 6382 человека. Сейчас врачи наблюдают 1328 Чувашии. В домашних условиях находятся и проходят лечение 312 человека, госпитализированы 1004 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 21 несовершеннолетних.

Тем временем в обсервационном отделении «Лесная сказка» находится 12 прибывших из-за рубежа человек.

Всего в Чувашии излечились от вируса 629 человек, из них в связи с полным выздоровлением 304 сняты с домашнего наблюдения.