«100 легендарных брендов Татарстана»: конкурс - возможность сплотиться

О результатах конкурса рассказывает Тимур Бадретдинов, директор «Комсомольской правды» в Казани.

- Тимур Зуфарович, конкурс приурочен к 100-летию образования ТАССР, которое в нынешнем году отмечает Татарстан…

- Да, проект, обращаясь к большой истории республики, рассказывает о том, как она строилась и развивалась. Кто определял ее лицо в течение этих ста лет, стал флагманом в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, связи, культуре и других отраслях? Благодаря каким предприятиям, организациям, людям мы стали сильным регионом? На все эти вопросы и отвечает конкурс. Любой бренд мог заявить о своем участии, но определяли достойных сами татарстанцы, отдавая свой голос на сайте kp.ru.

- На первом этапе конкурса, который начался 20 января и закончился в феврале, голосовавшие выбрали 57 самых значимых, по их мнению, брендов республики в 16 отраслях экономики. Каковы были задачи второго этапа проекта, проводившегося с 1 марта по 6 апреля?

- Согласитесь, брендам местного значения трудно конкурировать с крупными игроками, вышедшими на мировые и всероссийские рынки. Чтобы дать возможность выиграть районным брендам, во втором раунде выбирали по одному бренду в каждом из 43 районов Татарстана. Если на первом этапе отдать голос можно было с одного IP-адреса (сетевой адрес, идентифицирующий компьютер. - Ред.) лишь один раз, то на втором каждый человек мог проголосовать 43 раза, выбрав в каждом районе самого достойного.

- В каких районах во втором раунде голосовали активнее всего?

- В лидерах оказались Алексеевский, Муслюмовский, Бавлинский, Новошешминский районы. «Догоняли» их по числу голосов Буинский, Лаишевский и Сабинский. Больше всего участников голосования было зарегистрировано, если наблюдалось соревнование между двумя конкурентами. Либо если среди претендентов был один очень сильный бренд, за которого отдавали много голосов.

- Были ли попытки выбиться в лидеры с помощью каких-то нечестных манипуляций?

- Да, к сожалению, не обошлось без попыток накрутить голоса - в некоторых районах массово голосовали с виртуальных IP-адресов или тех, которые находятся за пределами РФ. Поэтому, чтобы конкурс был справедливым, мы верифицировали результаты. Именно для этого требовалось некоторое время после завершения голосования. В результате многие бренды, набравшие максимум голосов и претендовавшие на звание победителя, не стали ими - их результаты были аннулированы.

- А в целом насколько включились татарстанцы в проект?

- Всего в двух этапах голосования участвовали 900 брендов, жители республики голосовали порядка 200 тысяч раз. Мы насчитали порядка 500 постов и репостов в соцсетях участников с призывом голосовать за них. Конкурс поддержали почти все средства массовой информации РТ, освещая историю легендарных брендов, в том числе, конечно же, и «Комсомольская правда».

Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным, кто отдал свой голос за тот или иной бренд или рассказал о проекте в СМИ или в соцсетях. Важно также, что в это сложное для всех нас время проект дал нам возможность сплотиться, почувствовать, что мы вместе.

Что касается торжественной церемонии награждения, которая планировалась во Дворце земледельцев в апреле, то мы ее обязательно проведем, как только будут сняты эпидемиологические ограничения. Надеемся, что участие в церемонии примут не только представители награждаемых брендов, но и первые лица республики.