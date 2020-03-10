Победители интернет-голосования «100 легендарных брендов Татарстана»
Голосование проводилось на сайте с 20 января по 21 февраля в честь 100-летия образования ТАССР. В результате напряженной борьбы определились 57 победителей, работающих в 16 отраслях экономики.
«Ак Барс» Банк
«Ак Барс», хоккейный клуб
«Алексеевскдорстрой»
Ансамбль танца «Казань»
База отдыха «Бережок»
«Бахетле»
«Бизнес Online»
«Газпром Трансгаз Казань»
«Грань»
Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ (ДРКБ)
Елабужское городище
Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат («Васькино счастье», «Очень важная корова»)
«Казанская Ривьера»
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КГУ)
Казанский вертолетный завод
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Казанский Кремль, музей-заповедник
Казанский национальный исследовательский технологический университет (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
Казанский хлебозавод № 3
«Казаньоргсинтез»
КАМАЗ
«Кукморские валенки»
Кукморский завод металлопосуды (kukmara)
«Магариф»
«Майский», тепличный комбинат
Международный аэропорт «Казань»
МКДЦ
«Нефтехимик», хоккейный клуб
«Нижнекамскнефтехим»
«Нижнекамскшина»
Нурлатский сахарный завод
Парк им. Горького
Республиканская клиническая больница МЗ РТ (РКБ РТ)
«РМ Агро»
«Рубин», футбольный клуб
Сабинский лесхоз
Санаторий «Балкыш»
Санаторий «Газовик»
Свияжск, остров-град
«Спартак»
#Суварстроит
«Тандем»
«Татавтодор»
«Татагрохим»
Татарский государственный академический театр им. Камала
«Татмак»
«Татнефть»
«Татсоцбанк»
«Татспиртпром»
«Таттелеком» («Летай»)
«Татэнерго»
«Шарм», центр искусств
«Элекон»
«Эссен»
«Эссен Продакшн АГ» («Махеевъ»)
«Эфир»
ICL-КПО ВС