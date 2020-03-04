«100-летие ТАССР - повод высказать уважение значимым брендам»

Жители республики определили первых 57 победителей, уже началась жесткая борьба за место еще 43 триумфаторов.

Промежуточные итоги подводит Тимур Бадретдинов, директор «Комсомольской правды» в Казани.

- Тимур Зуфарович, как родилась идея проведения такого конкурса?

- Федеральная редакция «Комсомольской правды» в прошлом году проводила на сайте газеты народное голосование «50 легендарных брендов России». В конце года подводились итоги, и, кстати, в число победителей попал татарстанский «КАМАЗ».

Идея нам понравилась, тем более что в год 100-летия ТАССР нужно отдать дань уважения всем коллективам, которые в течение этих лет трудились на благо Татарстана. Благодаря конкурсу мы можем напомнить о брендах с большой историей, значимых для экономики, культурной и общественной жизни республики.

На первом этапе нашего конкурса, который проводился с 20 января по 21 февраля, татарстанцы голосовали за любимый бренд, и по итогам выбирались 57 лучших. А чтобы бренды могли достойно конкурировать между собой, мы разделили их на 16 отраслей. Каждый бренд мог свободно заявить о своем участии. Что касается процедуры голосования, отдать голос на сайте kp.ru можно было с одного IP-адреса один раз.

- 1 марта стартовал второй этап голосования, который продлится до конца месяца. Для чего решили ввести этот раунд?

- Цель народного голосования в том, чтобы у каждого бренда была возможность попасть в число ста лучших. Второй этап, когда во всех 43 районах Татарстана выбирается по одному бренду, организовали для того, чтобы у районных брендов, которым сложно конкурировать с гигантами вроде «Оргсинтеза», тоже была возможность выиграть.

- За кандидатов первого этапа проголосовали больше 120 тысяч человек. Впечатляющие результаты для конкурса, который проводится в первый раз.

- О будущем конкурсе объявили еще в октябре, за это время бренды включились, призывали голосовать за них в своих соцсетях.

За многих участников татарстанцы активно голосовали и без призывов самих компаний и организаций. Например, Татарский академический театр им. Камала вначале набрал немного голосов, но простые зрители решили поддержать театр, обращались к друзьям с просьбой проголосовать. В итоге он попал в число победителей.

Очень напряженная борьба была среди претендентов в промышленной отрасли. Кандидатов на первом этапе было много. Неудивительно, Татарстан - один из крупных промышленных центров России.

- На участие в голосование по районным спискам попали бренды, которые еще не участвовали или не выиграли в первом этапе и успели накопить спортивную злость. Каковы ожидания от второго этапа?

- Да, наверняка он пройдет еще более активно, чем первый, потому что местные бренды еще и максимально близки к людям в районах - в Азнакаевском, Арском, Кукморском и других.

Начато строительство тракторного гиганта - 1984 год.

Надеемся, что люди поддержат свой район, покажут его вклад в экономический, общественный, культурный успех, которого достигла республика за 100 лет своего развития. Так что обязательно голосуйте, нам очень важно, чтобы в каждом районе максимальное число людей высказалось. Победителей ждет торжественная церемония награждения в казанском Дворце земледельцев 17 апреля (0+).

Первый автомобиль Chevrolet Blaser c конвейерной линии ЕлАЗ.

Кстати, проголосовав за любимый бренд в своем районе, можно этим не ограничиться, а поддержать бренды других районов. Отдать голос можно 43 раза за 43 бренда, по одному в каждом районе. Пусть победят те, кто действительно этого достоин.