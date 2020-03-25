Ремесло на кончиках пальцев

Дети, глина, молоко: учитель школы из Кайбицкого района РТ намерен вернуть своей родине славу края гончаров.

«ПО НАСЛЕДСТВУ» ОТ ДЕДА

Кайбицкий район Татарстана - край живописных панорам и густых тенистых лесов. Например, Кайбицкие дубравы известны с петровских времен и указом царя были отнесены к корабельным рощам. Жители края умели ценить природные богатства и использовать их. Так, многие занимались бортничеством (лесным пчеловодством). С этим занятием, скорее всего, связано и название района: у пчеловодов было в ходу слово «кабицы» - земли, на которые делились бортные угодья.

В Русском Эбалаково был распространен бондарный промысел, в Большом Русаково - плотницкий и экипажный. В деревне Бурундуки в 80-х годах XIX века занимались красильным делом - ткани и пряжу окрашивали в синий и красный цвета. В деревнях Малое и Большое Подберезье, Ульянково и Корноухово население было занято изготовлением рогож, в селе же Берлибаш занимались гончарным промыслом. А село Кушманы славилось кирпичным производством. Работали здесь и талантливые гончары.

Кушманы были основаны еще в период Казанского ханства. В «Писцовой книге Свияжского уезда 1565 - 1567 гг.» указано: «…да деревня Другой Новой Тушман (Кушман), которую поставили чуваша».

- На наших землях много глины. Мы с ребятами находим залежи красной и белой глины, а иногда даже лечебной голубой, - рассказывает «Комсомольской правде» учитель технологии Кушманской школы Айдар Насрутдинов. - Еще мой дед Акрам работал с этим сырьем - делал кирпич. Он погиб в Великую Отечественную войну, но все же успел передать какие-то знания своему сыну. И мы с отцом тоже сами делали огнеупорный кирпич, а потом собирали из него банные печи. Или изготавливали кирпич с соломой для сараев, загонов для живности. И теперь мне захотелось показать то, что умею, уже своему сыну и воспитанникам.

Изделия кружковцев охотно покупают на ярмарках и выставках.

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ ОСТАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ»

Мечта реализовалась - с 2018 года учитель технологии и педагог дополнительного образования ведет при школе собственную программу «Гончарное дело». Обучался ремеслу он у казанских мастеров.

- В педагогическом колледже у нас был замечательный преподаватель Геннадий Иванович Киселев. Мы с ребятами оставались после пар, чтобы под его руководством лишний раз поработать с глиной, изготавливали керамику на продажу, - рассказывает Айдар Насрутдинов. - После колледжа я вернулся в село, в котором родился: я младший из пяти братьев и сестер и должен был остаться с родителями. Здесь я решил обучать детей этому народному промыслу, чтобы они не забыли, чем жили их предки, что давало процветание нашему краю. А забыть нетрудно - даже кирпичный завод, который работал у нас, закрылся лет пятнадцать назад.

Но прежде чем лепить, отливать и обжигать, нужно было добыть сырье. Пришлось учителю изучать залежи на территории села и в его окрестностях, а затем спроектировать и сложить муфельную печь для обжига керамики. Кстати, проект по ее созданию в 2017 году стал победителем муниципального этапа республиканского конкурса изобретателей «Кулибины XXI века».

Затем Айдар Насрутдинов подготовил шаблоны горшков для работы и лишь потом начал преподавать по своей программе.

- Кстати, глава Кайбицкого района Альберт Ильгизарович Рахматуллин - потомок гончаров из села Берлибаш. Он нас очень поддерживает в наших начинаниях, - отмечает педагог.

ДЛЯ ЧЕГО ГОРШКУ ПЕЛЕНАНИЕ

«Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал». Наш современник вряд ли разгадает эту загадку. А вот предки наверняка сразу же догадались бы, что речь идет о печном горшке.

Копанец - это у гончаров яма, в которой добывают глину. Топанец - место во дворе, где глину разминали ногами, выбирая камешки. Значение слова «кружало» понятно - гончарный круг, где глина приобретала форму горшка, вазы. Затем горшок отправлялся на «пожар», в печь, где обжиг придавал посуде твердость камня. После этого горшок проходил «обвар» - погружение в квасную гущу или мучную болтушку и повторный обжиг.

- Это делается для получения влагонепроницаемости, - комментирует Айдар Насрутдинов. - А иногда керамику погружают в молоко и затем обжигают. В результате она обретает глянец, а при долгом воздействии высокой температуры в складочках становится темной - подчеркивается фактура поверхности, появляется «патина времени».

А что означает в загадке «пеленаться стал»? Оказывается, это способ продлить жизнь горшка, который начал трескаться. В старые времена хозяйки обматывали его распаренными лентами бересты, и утварь служила долгие годы.

- Глину для производства мы с детьми добываем сами, - рассказывает педагог. - Перед тем как пустить в дело, исследуем - нет ли в ее составе мела, который ухудшает свойства, выясняем, эластичен ли материал.

82-летний отец педагога Линар Акрамович и сейчас может взяться за изготовление керамики.

БОРЕТСЯ С ВИРТУАЛИЗАЦИЕЙ

Ребята лепят руками или заливают глину в формы. Иногда утварь и сувениры делают на самодельном гончарном круге. Выходят из-под детских рук горшочки, кружки, зверушки, магнитики, лепные панно на стену. У некоторых настолько ловко, что впору уже и продавать. И продают - на Сабантуе в Казани и Мордовии, на районных ярмарках, на выставках «Казань-Экспо» и других. Быстрее всего расходятся маленькие вазы с татарским орнаментом.

- Дети не стремятся копировать образец один в один - всегда дополняют чем-то, а еще любят делать собственные образцы, - отмечает педагог. - Я поддерживаю их в самовыражении. И вот эта возможность создавать что-то свое, креативить привлекает ребят, так что интерес к изготовлению керамики не исчерпывается на первом году. Поэтому программа кружка рассчитана на три года.

Проблема подрастающего поколения в том, что они много что знают, но мало чего умеют. А вот такой ручной труд - способ борьбы с виртуализацией, считает Айдар Насрутдинов. Это еще и отдушина для детей, которые с трудом добиваются успеха в учебе.

- Не надо забывать еще, что развитие мелкой моторики очень важно для развития мозга детей, - подчеркивает руководитель кружка. - Ведь, как говорят, ум ребенка находится на кончиках его пальцев.

Но главное, меня радует мысль, что эти навыки могут помочь ребятам в их взрослой жизни. Если они продолжат обучение гончарному делу, то обеспечат себя профессией. Кроме того, интерес к рабочим специальностям растет, и вдруг, кто знает, они будут участвовать в чемпионатах WorldSkills.

В прошлом году образовательная программа Айдара Насрутдинова выиграла грант в Х конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в РТ. Теперь кружковцы с нетерпением ждут, когда к ним привезут профессиональный гончарный круг, купленный на средства гранта. У них начнется новая эпоха.