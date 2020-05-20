2020-05-20T15:46:23+03:00
Общество

Ураза-байрам 2020 в Татарстане: из-за коронавируса праздничный намаз пройдет в онлайн-режиме

По словам муфтия республики, нельзя допустить того, чтобы мечети невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни
Олег ЛУГОВОЙ
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Прямая трансляция начнется 24 мая в 6.30. Фото: Рамиль ГАЛИПрямая трансляция начнется 24 мая в 6.30. Фото: Рамиль ГАЛИ
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23 мая завершается священный ля мусульман месяц Рамадан 2020. Пандемия коронавируса внесла и здесь свои коррективы. Так, ифтары из массовых совместных ужинов превратились в дистанционную раздачу ланч-боксов с едой нуждающимся.

- В новейшей истории мусульманам еще не приходилось проводить Рамадан так, как в нынешнем году: без коллективных пятничных молитв, без совместных таравих-намазов, без гостеприимных ифтаров за общим братским столом. Всемирная пандемия стала для всех нас самым настоящим испытанием на верность идеалам ислама. И мы с радостью констатируем, что верующие выдержали его с честью, - сказал перед концом священного месяца муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Но и на Курбан-байрам 2020 татарстанцам не удастся встретиться в мечетях. Праздничные молитвы пройдут в онлайн-режиме.

- Дорогие мои братья и сестры! Все мы с вами истосковались по живому братскому общению. Все мы хотим встретиться на намазе в доме Аллаха во время празднования Ураза-байрама. Вместе мы не можем допустить, чтобы мечети невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни, ибо не имеем права ставить под угрозу здоровье и жизни людей, - обратился к мусульманам муфтий Татарстана.

К праздничному вагазу можно будет присоединится, зайдя на официальный сайт Духовного управления мусульман Татарстана. Прямая трансляция 24 мая начнется в 6.30 с чтения аятов Куръана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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