АЛЛАТРА ТВ – модный мировой тренд

Это общественное телевидение возникло не так давно, но к настоящему моменту волонтеры успели поучаствовать во многих знаковых событиях нашей страны. Примерами являются участие в таких мероприятиях как: форум журналистов «Вся Россия 2019», саммит и экономический форум «Россия-Африка 2019» и многие другие. В том числе – победа во II-ой национальной премии «Сторителлинг-2019». Диплом «Социальный проект года» был вручен за проект «Общество. Последний шанс. Климат» вместе с изящной статуэткой в виде «Жар-птицы».

Волонтерскому телевидению охотно дают интервью такие звезды отечественного шоу-бизнеса как Юрий Куклачев, Вячеслав Разбегаев, Вадим Галыгин, Эвелина Блёданс и многие другие. Корреспонденты АЛЛАТРА ТВ (18+) также активно сотрудничают со СМИ.

ОБЩЕНИЕ НА РАВНЫХ

Взаимодействие с масс-медиа во многих случаях переросло в полноценное партнёрство. Актуальные новости из медиа-повестки общественного движения уже побывали в информационном пространстве многих изданий. Среди них: РИА «Карачаево-Черкесия», газеты «Metro», «Вечерний Мурманск», «Волоколамский край»; информагентства «Комиинформ», «Версия»; популярные информационные порталы «Orenday», «Newsler.ru», «Курск.com», «Столица на onego.ru», некоторые глянцевые журналы (например, «Planeta 56»).

В рамках социально-исследовательских проектов журналистам АЛЛАТРА ТВ дали интервью: председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев; ветеран легендарного спецподразделения КГБ СССР «Вымпел» Валерий Киселёв; космонавт-испытатель, герой России, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский и многие другие. На самом деле этот список можно долго продолжать, так как интервью с интересными и уважаемыми людьми на волонтерском канале выходят практически еженедельно.

Усилиями обычных волонтеров проводятся даже международные онлайн-конференции, которые затрагивают жизненно важные вопросы и касаются всего человечества. Простые люди занимают твердую и решительную гражданскую позицию по ключевым вопросам современности и открыто озвучивают их. Возникает вопрос – как всё это возможно? На самом деле все просто. АЛЛАТРА ТВ объединяет людей всех возрастов и профессий (от студентов до бизнесменов, и от домохозяек до докторов наук), которые просто делятся своим опытом друг с другом в свободное от работы время – и в результате создается нечто уникальное.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТАХ

Помимо прочего, на платформе АЛЛАТРА ТВ поднимаются такие масштабные темы, как катастрофические изменения климата на планете, финансовые кризисы, локальные конфликты, и, самое главное, предлагаются эффективные пути решения данных проблем. Общество хочет услышать достоверную информацию и АЛЛАТРА ТВ во многом удовлетворяет эти запросы. В принципе, социальные проекты движения говорят сами за себя – «Созидательное общество», «Добрые новости», «Нет насилию в семье и обществе», «Спецкор. Невидимый мир», «Дорожный эксперимент», «Климат контроль», прямые эфиры «Экстренных новостей» и так далее.

Есть также проекты, направленные на саморазвитие человека, которые отвечают внутренним запросам каждого – «Вдвоём наедине», «Знаки времени», «Единое зерно», «Игры профессионалов». А вопросы эти извечны как сам мир и касаются прежде всего двойственной природы человека: в чём смысл жизни человека? Какова природа добра и зла? Откуда приходят и куда уходят мысли? Что мешает человеку жить в мире и гармонии?

На участие в проектах людей вдохновляет творчество Анастасии Новых – в частности, серия книг «Сэнсэй», «Эзоосмос», «Перекрестье», «Птицы и камень». А также передачи с участием профессора Игоря Михайловича Данилова: «Жизнь», «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому», «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя», «Победа над собой», «Что такое счастье?», «Зов Махди» и многие другие. В этих передачах и книгах люди находят ответы на многие внутренние вопросы.

МИРОВОЙ ТРЕНД

Такие понятия как мода и тренд, в социокультурном смысле, являются одним из показателей фактора спроса ввиду имеющегося предложения. Феномен волонтерского движения и его быстрый рост популярности в том и заключается, что отвечает основным медийным критериям. Качество проектов и передач соответствует международному уровню, так как участники движения делают это с заботой о людях, бескорыстно и от души.

АЛЛАТРА ТВ является мировым трендом в виду стремительного роста популярности. Интервью волонтёрам-журналистам с удовольствием дают такие известные личности как Кристофер Ламберт, Арнольд Шварценеггер, Дэва Премал, Перукуа и многие другие. В общем, тренд, как известно, это сохранение одновекторной тенденции при разнонаправленном движении. И это определение далеко не из категории моды, но оно во многом отражает ее суть.

АЛЛАТРА ТВ объединяет людей общей целью – и прежде всего это информирование о возможности счастливого созидательного общества. В этом контексте уместно упомянуть о том, что 11 мая 2019 года (на медиа-платформе АЛЛАТРА ТВ) в городе Атланта состоялась знаковая в своем роде онлайн-конференция «Общество. Последний шанс», в которой приняли участие люди из более 140 стран мира. На конференции поднимались такие темы как: климатические изменения на планете, губительность потребительского формата общества для человеческой цивилизации, возрождение культурно-нравственных ценностей в обществе и многие другие.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

АЛЛАТРА ТВ – это медиа-платформа, созданная волонтёрами одноимённого международного общественного движения (которое в свою очередь было организовано в 2011 году на базе международной общественной организации «Лагода»). Затем в 2012 году вышла в свет книга писательницы Анастасии Новых «АллатРа». Что это за книга – это интеллектуальный бестселлер знаний о человеке, его природе, квантовой физике, биологии, о тайнах и загадках микро- и макрокосмоса, символах и знаках, техниках самопознания и о многом другом.

В целом, МОД «АЛЛАТРА» – это именно люди, а не какие-то здания, документы, учреждения. Движение вне политики и вне религии по той простой причине что и политики, и представители различных конфессий считают себя участниками общественного движения. Просто люди на практике предпочитают жить по чести, руководствоваться совестью, активно участвовать в жизни общества. В этом и заключена уникальность данного культурного феномена, являющегося для людей всего мира возможностью для объединения и созидания.

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