Бюро погоды: первым делом - самолеты

День большинства из нас начинается со взгляда на уличный термометр или просмотра прогноза погоды в Интернете. Но для многих отраслей экономики сведения метеослужбы жизненно необходимы: в этом списке – авиация, водный транспорт, сельское хозяйство, МЧС и др.

ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ: С 2900 МЕТЕОСТАНЦИЙ - ДО 17

История метеонаблюдений в нашей стране ведется с XVI века, когда русскими летописцами было собрано много сведений об экстремальных природных явлениях за 15 веков нашей эры. А в середине XVII в. по указу царя Алексея Михайловича были начаты ежедневные визуальные наблюдения за погодой.

В середине XIХ века в России была создана Главная физическая обсерватория, которая организовала метеорологические наблюдения по всей стране, их анализ, а позже - составление прогнозов. В 1914 году в ведении ГФО работало почти 2900 станций метеонаблюдения. Но гражданская война принесла большой ущерб этой сети: в 1918 г. сводки составляли лишь 17 из них.

Сложно восстанавливалась система, но уже к 1920 г. обсерватория получала данные наблюдений с 356 станций.

НЕ ТОЛЬКО ПОГОДА – ЭКОЛОГИЯ ТОЖЕ

- В Казани первые метеонаблюдения проводились еще в 1733 году, - рассказали в «Комсомольской правде» в УГМС РТ. - В 1805-м при Казанском университете заработала метеостанция, на которой организовали наблюдения в Среднем Поволжье. К 1886 году на базе Казанской сети сформировалась сеть юго-востока России из 23 станций.

История гидрометеослужбы республики ведет отсчет с 1930 года, когда при Совете народных комиссаров Татарии было образовано Гидрометбюро. С самого начала работы Бюро погоды обеспечивало прогнозами погоды и фактической информацией народное хозяйство Татарстана и авиацию.

С тех пор служба прошла большой путь и продолжает свое развитие. В минувшие два десятилетия организованы новые направления деятельности: созданы группы радиационного контроля атмосферных осадков, организованы наблюдения за содержанием промышленных токсикантов в почве и т. д. Значительно обновлена и автоматизирована наблюдательная сеть.

Сегодня Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) РТ насчитывает в своих рядах около 250 человек. Наблюдательная сеть включает 21 метеостанцию, включая автоматические, 3 авиаметеостанции, 2 агрометеопоста, аэрологическую станцию, 35 водомерных постов и др. УГМС РТ успешно осуществляло гидрометеосопровождение всех международных спортивных соревнований в Казани.

Много лет службой ежегодно издается «Обзор состояния природной среды и ее загрязнения на территории РТ», который направляется органам государственной власти и Президенту РТ Рустаму Минниханову.

СПРАВКА

Первым начальником Гидрометбюро был аспирант кафедры геофизики Казанского университета П. Т. Смоляков, впоследствии талантливый геофизик и метеоролог, профессор КГУ, который возглавлял службу с 1930 до 1933 года и не порывал с ней связи всю жизнь.

В послевоенные годы более чем 30 лет службу возглавлял Александр Иванович Мишкарев, кандидат географических наук, преподававший синоптическую метеорологию в КГУ. Им были организованы исследования по региональной синоптике, выполнено более 50 работ по прогнозированию погоды. Благодаря научному кругозору, эрудиции и точности прогнозов Александр Иванович имел большой авторитет во всей республике. Он отдал Гидрометслужбе Татарстана почти 45 лет активной работы.