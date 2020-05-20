2020-05-20T13:44:53+03:00
Общество

В Татарстане нарушитель без маски требовал от полицейских доверенность и был отправлен под арест

"Комсомолка" выяснила были ли правомерны требования мужчины
Мария ЛУКОЯНОВА
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В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции".В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Альметьевске во время рейда полицейских обнаружили 30-летнего мужчину, который находился без маски на улице. Когда к нему подошли с замечанием полицейские, то он потребовал от них доверенность на право действовать от имени МВД России. Вел себя мужчина агрессивно, категорически отказался проследовать в патрульный автомобиль.

- В отношении нарушителя составили административный протокол по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщили в МВД Татарстана.

Мужчину привезли в суд, но там он категорически отказался признавать свою вину. В итоге ему назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Андрей Сычев, Казань:

"Требование от сотрудников полиции предъявить доверенность на совершения действий от имени главы МВД России - это веяния последних лет на фоне псевдоюридической грамотности граждан. Они исходят из того, что МВД страны - это фирма, и ее сотрудники действуют на основании доверенностей от ее главы. Но МВД - это не фирма, которая ведет хозяйственную деятельность. В данной случае сотрудники полиции обеспечивали надзор в сфере обеспечения безопасности граждан в сложной эпидемиологической обстановке. Их полномочия подтверждены служебными удостоверениями и Законом о полиции России"

ИСТОЧНИК KP.RU

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