Люди-легенды: Кто определил жизненный путь известных татарстанцев?

Какие выдающиеся люди республики оказали на вас наибольшее влияние в жизни? - этот вопрос «Комсомольская правда» адресовала двоим ученым и общественным деятелям Татарстана.

«ЛИШЕННЫЙ МАНЕРНОСТИ И СТРОГИЙ К СЕБЕ»

Вадим Хоменко.

Вадим Хоменко, д.э.н., вице-президент Академии наук РТ, профессор:

«Я благодарен за переданный мне пласт знаний и жизненную науку Фильзе Гарифовичу Хамидуллину (д. э. н., профессор, в1980 - 1990 — ректор КФЭИ, в 1990 - 1995 —зампредседателя совета министров ТАССР, председатель госкомитета по экономике и прогнозированию РТ. – Прим ред). Это человек, во многом благодаря которому экономика Татарстана в 1990-е годы не сорвалась в крутое пике. Он был моим научным руководителем при подготовке дипломной работы, затем я под его руководством работал в НИИ. Нас и сейчас связывает научная работа и моя потребность в его огромном человеческом опыте, мудрости, культуре.

Судьба дала мне возможность общения и с Мирзой Исмаиловичем Махмутовым, который в 1950 – 70-е годы был министром просвещения ТАССР, ученым секретарем социально-экономического отделения Академии наук РТ, научным руководителем Татарско-американского регионального института (ТАРИ) .

Это - очень яркая фигура, человек большой воли, колоссального интеллекта и мудрости. Его называли «Министр на все времена». Для меня он был Ученым с большой буквы, лишенным показной манерности, но требовательный к ученикам, сослуживцам и к себе.

Но главным учителем в жизни для меня был отец - Василий Данилович. Ему пришлось в жизни непросто: рано остался без отца, который погиб на фронте, воспитывался матерью, которая не умела ни читать, ни писать. Но любовь к знаниям у него была природная. Он закончил финансово-экономический институт, работал в системе Госплана РТ, в научно-исследовательском институте, в Казанском финансово-экономическом институте. Говорят, был преподавателем от Бога»

«ЗА СЧЕТ ХОЗДОГОВОРОВ ПОМОГАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ»

Нафиса Мингазова

Нафиса Мингазова, д. б.н., завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ, профессор:

«В моей жизни было несколько учителей, которые больше всего способствовали моему становлению как специалиста. В студенческие и аспирантские годы это были профессор Виктор Алексеевич Попов, доценты Татьяна Ивановна Водолажская (орнитолог, научный руководитель моей дипломной работы), Римма Рашитовна Мелентьева (гидробиолог) и Валериан Иванович Гаранин. Большое влияние на меня оказали также работы и консультации гидробиолога Веры Васильевны Нечкиной, а ещё споры и обсуждения с отцом - Мансуром Гирфановичем Мингазовым. Он был изобретателем, инженером-конструктором, и моя первая книга по истории озёр Кабан и казанских озёр посвящена ему.

Виктор Алексеевич Попов в 1969 году в Казанском университете основал первую кафедру охраны природы в СССР – большое достижение для ТАССР и для страны. Я училась в пятом выпуске, и на кафедре уже была создана атмосфера уважения к делам охраны природы, к вопросам экологии. Очень много внимания уделялось комплексности и всесторонности научных исследований. Я переняла от Виктора Алексеевича этот подход.

Кроме того, он большое внимание уделял вопросам экологического мировоззрения и культуры граждан, много работал со СМИ, и я уже почти 30 лет активно работаю в том же русле. У меня порядка 200 собственных статей в СМИ и, наверное, более 500 интервью. Наш коллектив в целом является продолжателем эколого-природоохранного направления, созданного В.А.Поповым.

В марте мы отметили 110-летие со дня рождения Виктора Алексеевича традиционными Чтениями памяти В.А.Попова. Основатель и бессменный председатель Чтений - старейший природоохранник Татарстана, зоолог, известный герпетолог России Валериан Иванович Гаранин, его 90-летие мы недавно отмечали в КФУ.

Ещё несколько слов хочется сказать о выпускнике кафедры охраны природы КГУ Юрии Степановиче Котове. Он стал завкафедрой охраны природы и основал первый в СССР экологический факультет в КГУ.

В 1990- е он создавал вместе с академиком Яблоковым первое экозаконодательство России и был человеком-легендой, не боявшимся идти вперёд. Кстати, в то трудное время он за счёт хоздоговорных средств материально помогал преподавателям и обеспечивал студентам прохождение практики.

Но главное, от Юрия Степановича исходила такая энергия новых начинаний, что во многом стало стимулом развития экологического факультета, всего вуза и даже международного экологического сотрудничества»