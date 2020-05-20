В Марий Эл зафиксировали 37 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Марий Эл коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 37 человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

При этом накануне в республике выздоровели 49 ранее зараженных. Так, число переболевших выросло до 959. Напомним, что с начала пандемии в регионе выявили 1322 случая COVID-19.

При этом были и 8 летальных случаев. Все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания.