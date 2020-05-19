Советский классицизм в Казани: архитектура гордости

Облик Казани во многом определяют сталинки - дома в стиле советского классицизма. Ими в некоторых районах Казани застроены целые кварталы. Щедро декорированная архитектура, использующая все лучшее, наработанное за историю, ориентация на максимальный комфорт - огромный прорыв для молодой советской республики.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ СТРОИЛИ ДЛЯ РАБОЧИХ

- Марсель Мансурович, почему в 30-е годы в стране, которая только-только вышла из разрухи, начали возводить такое затратное жилье? Одна только высота потолков чего стоит - до четырех метров. И отчего именно классика - ведь строили-то «новый» мир?

- 1920-е годы действительно характеризовались поиском новых решений (технологических, функциональных, образных) в области архитектуры. К слову, в результате было построено лишь небольшое количество жилых домов. А в 30-е архитекторы с подачи руководства страны отказались от идеи построения революционной «новой эстетики» и вернулись к традиционным, понятным простому человеку формам и содержанию. Сталинки - это щедро декорированная классическая архитектура, которая использует весь арсенал средств, наработанный историей.

Собственно, так и была сформулирована цель: на основе творческой переработки всего наследия архитектуры создать свою уникальную, соответствующую новым реалиям жизни архитектуру, которая вобрала бы в себя все лучшее.

Государством была поставлена и идеологическая задача - не просто возвести квадратные метры, а создать новую среду социалистической жизни города. Сталинки - это архитектура достижений, архитектура гордости, которая бы показала человеку, живущему в те годы скромно, а иногда и более чем скромно, некие контуры обещанной комфортной жизни.

- А что же мода?

- В Казани были примеры очень модной и драйвовой архитектуры ар деко - например, здание заводоуправления 22-го авиазавода (к сожалению, этого дома уже нет). Архитекторы 30-х годов не были оторваны от мировой практики. Это было профессиональное сообщество, открытое и мировой эстетике, и техническим инновациям.

Проект интерьера ювелирного магазина на ул. Пушкина, 5. Фото: из архива М. Искандарова

- Кто строил, для кого?

- Основными застройщиками таким домов являлись предприятия. До войны эти дома повышенной комфортности (их сейчас назвали были элитными) строились для ИТР, инженерно-технического руководства предприятий, партийного руководства.

Речь шла лишь о фрагментарной застройке, но она укладывалась в план реконструкции города, по которому композиционным центром Казани должен был стать грандиозный Дворец культуры, расположенный на территории современного парка Тысячелетия.

Послевоенная же архитектура характеризуется более массовой, зачастую квартальной застройкой. Примеры завершенных архитектурных ансамблей периода сталинского классицизма - рабочие поселки рядом с предприятиями, которые впоследствии стали частью Казани: Левченко, Орджоникидзе (Соцгород).

То есть кроме архитектуры, посвященной победе социализма, появилась также архитектура, возвращающая человеку уютное повседневное пространство.

В ОСНОВЕ - ПЛАНИРОВКА ДОХОДНОГО ДОМА

- Внешне сталинки - «новая классика». А что касается внутреннего содержания?..

- Это возвращение к традиционному квартирному типу в отличие от экспериментов в сфере построения жилого пространства 20-х годов. За основу взяли доходный дом XIX века. Кстати, во многом архитекторы опирались на собственный опыт творчества, который они имели еще в дореволюционный период. Многие великие архитекторы того времени были уже состоявшимися мастерами - Иван Фомин, Иван Жолтовский.

До войны были созданы несколько своего рода типовых квартир многоподъездных домов. Кроме того, проектировались и индивидуальные, особенные дома, которые до сих пор интересно изучать с точки зрения планировки.

Перед архитекторами стояла задача не просто построить квадратные метры, а построить их с максимальным качеством - эстетическим и конструктивным, - которые бы соответствовали той мечте, к которой общество тех лет стремилось. В выборе и эстетических, и конструктивных средств советская архитектура не была ограничена. Лучшие образцы строились на перспективу с максимально возможным уровнем комфорта.

Например, на ул. Белинского, 1/5 (дом с крупными арками в Соцгороде, напротив ДК Ленина) в каждой комнате предусмотрена вытяжка, были достаточно большие габариты квартир.

Проект сталинки в районе Кольца

- К тому времени уже было из чего строить.

- Да, если послереволюционная разруха не позволяла построить качественное с материальной точки зрения жилье, то в 30-е годы была более или менее восстановлена строительная индустрия. В Казани уже работали предприятия, отвечавшие за изготовление тех или иных элементов здания. Кроме того, издавались справочники, которые на основе международного опыта давали конкретные рекомендации проектировщику и строителю.

Есть несколько примеров домов исключительного по тем временам качества. Например, Табеевский дом. Двух-, трехэтажные, расположенные в окружении зелени, они своим обликом даже не ассоциируются с многоэтажками.

- Тем не менее приходится иногда слышать о плохой звукоизоляции в сталинках или о том, что на слабые стены невозможно повесить картину на гвоздь. Чем определялось качество зданий?

- В первую очередь возможностями предприятия, которое выделяло средства на строительство. Сталинки - неоднородное явление. Одни строились на перспективу, другие - чтобы решить насущные проблемы. Поэтому они по-разному решали и планировочные, и инженерные задачи.

Мне приходилось делать ремонт в сталинках, да и самому жить в таком доме, поэтому могу сказать, что дома высшей категории построены по значительным даже на сегодняшний день меркам запаса прочности. С точки зрения проживания и комфорта (звукоизоляции, возможности приспособить под свои нужды и др.) такие квартиры до сих пор почти не имеют себе равных.

МОЛОДОЙ И ДЕРЗКИЙ

- Какие дома в Казани стоит выделить особо?

- Многие из них интересны. Я остановлюсь на двух. Это серый дом с башней на пересечении Павлюхина и Эсперанто-Назарбаева, он назывался жилкомбинат завода синтетического каучука СК-4. Мощный, широко раскинутый в пространстве, он был по-настоящему инновационный на тот период - и по масштабу, и по качеству строительства.

Дом на Павлюхина уникален и по замыслу, и по исполнению.

Дом уникален по своему смелому замыслу: в одном объеме - столовая, кафе, школа, торговые помещения, общежитие. В нем располагались несколько типов квартир, разных по метражу и по отделке.

Для этого здания характерна сбалансированная и тонкая работа с архитектурной деталью - например, текстура штукатурки на фасадах выполнена по-разному. Фасадными работами занимались частные артели каменщиков и штукатуров, которые сложились еще в дореволюционный период. Этим объясняется мастерство, с которым выполнены пилястры, элементы карнизного оформления и др.

Второе здание - это упомянутый дом на Белинского, 1/5, один из самых больших в Казани в то время. Его построили в 1938 году для руководства и рабочих Казанского авиазавода № 22. Он получился уникальным: не совсем профессиональный, но молодой и дерзкий поиск образа, сочетающего в себе черты утрированной классики и игривого ар деко - кстати, во многом взаимоисключающих тенденций. Надо себе представить, какое впечатление это здание производило на казанцев в то время своим масштабным градостроительным размахом, уверенным оптимистичным характером расположения окон. Дом, устремленный в будущее.

Дом на ул. Белинского напротив ДК Ленина. Фото: из архива М. Искандарова

Уникально и то, что он в своем дворе имеет сквер, а два фасада равнозначны. Интересны также организация внутреннего пространства (колонны, анфиладное построение комнат) и оформление дверей, плинтусов и другое.

Этот дом уникален по архитектурному образу и организации внутреннего пространства. Фото: Азата Яхъяева

ДЕДЫ НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ ЗДЕСЬ

- Практичный вопрос: стоит ли покупать сталинку для проживания, скажем, в ближайшие 10 лет?

- Этот вопрос имел бы однозначный ответ - да, но, к сожалению, банки неохотно выдают кредиты на их покупку, считая, что их ресурс исчерпан. Однако, например, в Петербурге огромный объем исторического фонда имеет деревянные перекрытия, как и сталинки, это же не мешает домам стоять по 200 лет. Если бы не этот фактор, то они могли бы посоперничать по привлекательности и со многими новыми жилыми домами.

Прежде чем принимать решение, нужно смотреть, насколько качественно строилось здание, оценить состояние балок - их качество может быть разным. Если же с этим все в порядке и вы смотрите на это жилье не с точки зрения дальнейшей перепродажи, это один из лучших вариантов с точки зрения обустройства реалий жизни. Хотя бы потому, что эти дома строились не исходя из экономии земли, как сейчас. Так что они хорошо обеспечены детскими площадками, там можно легко припарковать машину. Кроме того, они возводились в лучших местах города, из них открывается прекрасный вид.

Хочется добавить, что архитектурное наследие 30 - 50-х годов, несмотря на всю его объективную и эстетическую ценность, в культурном и профессиональном сообществе не до конца осмыслено и оценено. Мы эту архитектуру привыкли воспринимать утилитарно и часто отказываемся увидеть в ней архитектурно-культурную ценность, потому что это архитектура времени репрессий.

Но посмотрите - наши деды и прадеды создавали эти здания, несмотря на репрессии, войну, тяготы послевоенной жизни. И строили не только для себя, но и для нас.

Уважая их, мы не имеем права быть небрежными к этой архитектуре - и на уровне городском, и на индивидуальном, варварски обходясь с элементами деталями архитектурного наполнения или элементами из дерева внутри здания.

Для коренных казанцев эти дома - часть их жизни. У них и свои названия есть: «Миру - мир» на Большой Красной, «Горняк». То есть они крепко вросли в культурно-исторический ландшафт Казани. Но еще это дома очень уютные и надежные, которые дают ощущение стабильности и защищенности во все времена, и в светлые, и в тяжелые. Их для этого и строили - наши предки надеялись, что мы будем в них счастливы.

КСТАТИ

Обретение советской архитектурой четкого стилистического направления многие связывают с проектированием в Москве Центрального Дворца Советов. В целом же стиль советского классицизма даже в 30-е годы довольно сильно разнился по композиции и образу. Существовало несколько параллельных стилистических направлений, в основе которых лежало творчество нескольких главных советских архитекторов.