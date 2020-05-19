2020-05-19T14:51:22+03:00
Экономика

Больше всего в России земля под ИЖС подешевела именно в Татарстане

За год цены на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в республике упали на 11,1%
Ирина ЛЕСКОВА
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В республике сотка земли под строительство частного дома стала дешевле более чем на 6 000 рублей.В республике сотка земли под строительство частного дома стала дешевле более чем на 6 000 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аналитики Авито-недвижимость изучили рынок по продаже земли в России, в том числе и в Татарстане. Их вывод обескуражил – упали цены на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Например, если с мая 2019 года общероссийские показатели держались примерно на одинаковом уровне - в районе 40 000 рублей за 1 сотку, то в апреле 2020 года эта цена снизилась. На 2,3% по сравнению с мартом 2020-го. В мае стоимость земли продолжает падать – еще на 0,5%.

Если брать отдельно Татарстан, то здесь участки под частные домовладения подешевели на 2,2%. На конец апреля речь шла о 50 000 рублей за сотку. Если же сравнивать годовые показатели, то цена в итоге снизилась на 11,1%. При этом в апреле 2020 года по России спрос вырос - на 11,6% по сравнению с мартом и на 12,3% относительно апреля прошлого года.

В итоге топ-5 российских регионов по падению цен за сотку под ИЖС выглядит следующим образом: Татарстан – 56 253 рубля (апрель 2019 года) против 50 000 (апрель 2020 года) – снижение на 11,1%; Ростовская область – 136 495 рублей (апрель 2019 года) против 122 517 рублей (апрель 2020 года) – падение на10,2%; Архангельская область – 30 000 рублей (апрель 2019 года) против 27 000 рублей (апрель 2020 года) – снижение на 10%; Омская область - 27 600 рублей (апрель 2019 года) против 25 000 рублей (апрель 2020 года) – падение на 9,4%; Саратовская область – 50 000 рублей (апрель 2019 года) против 45 455 рублей (апрель 2020 года) –цена снизилась на 9,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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