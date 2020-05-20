"Кто-нибудь может разберется, что здесь происходит": В Набережных Челнах прокуратура проверяет зоопарк при конно-спортивной школе "Тулпар"

В соцсетях появилось видео, на котором, со слов автора-комментатора, запечатлены жестокие кадры содержания зверей в зоопарке Набережных Челнов при конно-спортивной школе "Тулпар".

Запись и повествование очевидца начинаются с вольера, где сдержатся два волка. Один из хищников не может опереться на переднюю лапу, держа ее на весу. Автор утверждает, что зверь сломал конечность, но никакого ухода волки не получают. Вольеры грязные, животные выглядят измученными.

Далее видео показывает неиспользуемую по назначению конюшню "Тулпара". Там в клетках содержатся голуби и кролики. Внизу - еще одна клетка, в которой несколько мертвых птиц. По конюшне разбросаны кости и черепа животных, а также гниющие шкуры."Кто-нибудь может разберется, что здесь происходит": в один из моментов говорит за кадром автор видео.

На данную запись в соцсетях отреагировали в прокуратуре Татарстана. Сотрудники надзорного органа Набережных Челнов пришли с проверкой в зоопарк.

- Надзорное ведомство проверяет соблюдение в организации требовании законодательства об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания, а также ветеринарных норм и правил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Выяснилось, что ситуация в зоопарке, со слов его руководства, существенно отличается от той, что была показана в ролике. Голуби и кролики в недействующей конюшне - это корм для солнечного орлана, который появился раненным в зоопарке несколько лет назад. Волк пострадал от соседки по вольеру - львицы Киары. Травма в итоге оказалась серьезная и животное вряд ли уже до конца оправится. Проверка зоопарка еще продолжается.