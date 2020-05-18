В Чувашии на сбежавшую из больницы женщину с диагнозом COVID-19 завели уголовное дело
Первое в Чувашии уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" возбудили сотрудники МВД Чувашии. Фигуранткой стала 43-летняя жительница Чебоксар.
Женщина заболела коронавирусной инфекцией в конце апреля, и ее сразу госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Под наблюдением медиков пациентка находилась неделю, а 6 мая она пропала.
В палате остался клочок бумаги - записка, в которой свое отсутствие беглянка объяснила коммунальной аварией. Пока она находилась в больнице, якобы у нее дома прорвало трубу, и она была вынуждена срочно заняться ремонтом. Записку обнаружил главврач больницы и поднял тревогу.
Пациентку обнаружили через несколько часов недалеко от ее съемного жилья, на остановке "Центральный рынок" в Чебоксарах. Оттуда ее забрали сотрудники "скорой" и вернули в больницу.
Информацию же о прохудившейся трубе проверили - никаких заявок об аварии в жилконтору не поступало. А мать беглянки и вовсе заявила, что дочка дома так и не появлялась.
- Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка, - сообщили в МВД Чувашии. - Если суд признает ее виновной, злоумышленнице грозит штраф от 500 тысяч рублей или два года лишения свободы.
Тем временем изучается вопрос, каким образом пациентка беспрепятственно смогла покинуть лечебное заведение.
ИСТОЧНИК KP.RU