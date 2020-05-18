В Чувашии на сбежавшую из больницы женщину с диагнозом COVID-19 завели уголовное дело

Первое в Чувашии уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" возбудили сотрудники МВД Чувашии. Фигуранткой стала 43-летняя жительница Чебоксар.

Женщина заболела коронавирусной инфекцией в конце апреля, и ее сразу госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Под наблюдением медиков пациентка находилась неделю, а 6 мая она пропала.

В палате остался клочок бумаги - записка, в которой свое отсутствие беглянка объяснила коммунальной аварией. Пока она находилась в больнице, якобы у нее дома прорвало трубу, и она была вынуждена срочно заняться ремонтом. Записку обнаружил главврач больницы и поднял тревогу.

Пациентку обнаружили через несколько часов недалеко от ее съемного жилья, на остановке "Центральный рынок" в Чебоксарах. Оттуда ее забрали сотрудники "скорой" и вернули в больницу.

Информацию же о прохудившейся трубе проверили - никаких заявок об аварии в жилконтору не поступало. А мать беглянки и вовсе заявила, что дочка дома так и не появлялась.

- Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка, - сообщили в МВД Чувашии. - Если суд признает ее виновной, злоумышленнице грозит штраф от 500 тысяч рублей или два года лишения свободы.

Тем временем изучается вопрос, каким образом пациентка беспрепятственно смогла покинуть лечебное заведение.