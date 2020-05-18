Хотел расплатиться по долгам: в Татарстане с наркотиками задержали мирового судью

Неожиданностью для оперативников МВД Татарстана завершилось задержание предполагаемых оптовиков-наркодилеров.

Сначала сотрудники полиции из Набережных Челнов получили информацию о том, что в Зеленодольском районе готовится сделка по продаже крупной партии наркотиков. За подозреваемыми в этом проследили. Задерживать их решили вместе с покупателями. То есть после того как проплаченный "товар" заберут из тайника.

Наркотики злоумышленники спрятали вдали от городского шума и суеты - в лесопосадке возле поселка Дубровка Зеленодольского района. Забирать их приехали двое молодых людей на иномарке "КИА Сид" - водитель и его пассажир. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, они оба вышли из салона машины и прошли в лесопосадку, а по возвращению пассажир что-то бросил на заднее сидение автомобиля.

Задержание произошло, когда иномарка уже въезжала в Зеленодольск. Водителю и пассажиру предложили предъявить документы. Пассажир и предъявил - удостоверение судьи мирового участка Ново-Савиновского района Казани.

На заднем сидении легковушки был сверток, а в нем 80 полиэтиленовых пакетов. Содержимое отправлено на экспертизу, которая точно установит вес и состав вещества.

Мало того, что в машине с наркотиками был судья, так еще и выяснилось, что водитель - сотрудник одного из силовых ведомств Татарстана. Его на время расследования, по данным собственного источника "Комсомолки", препроводили в СИЗО. Вопрос с пассажиром пока не решен - для привлечения его к уголовной ответственности требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России.

Содержимое найденных 80 полиэтиленовых пакетов было отправлено на экспертизу. Фото: собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах

- Как удалось установить, пассажир решил заработать, чтобы покрыть свои долги, - также сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.