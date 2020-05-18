2020-05-18T11:24:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявили 51 новый случай коронавируса

Число зараженных в регионе выросло до 1235
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство заболевших с начала пандемии - 864 человека - уже выздоровели.Большинство заболевших с начала пандемии - 864 человека - уже выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 51 человека. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным регионального Роспотребнадзора, среди последних заболевших 29 жителей Йошкар-Олы, по 4 жителя Медведевского района, Сернурского района и Волжска, 3 жителя Козьмодемьянска, по 2 жителя Моркинского и Советского районов, по одному жителю Волжского, Звениговского, и Килемарского районов.

С начала пандемии в республике выявлено 1235 случаев COVID-19. Большинство заболевших - 864 человека - уже выздоровели. Еще семеро - скончались.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 327 человек. В тяжелом состоянии – 149 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 176, легкой степени тяжести – 2 пациента. Шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 146, - сообщали накануне в Минздраве Марий Эл.

Обновленной информации ведомство пока не опубликовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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