ФСБ проводит обыски у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники ФСБ пришли сегодня утром в здание правительства Пензенской области. Цель их визита - проведение обыска и изъятие документов в кабинете заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства области Андрея Булакова.

Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, чиновника заподозрили в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на развитие одной из федеральных программ поддержки сельхозпроизводителей.

СПРАВКА КП

Андрей Вячеславович Бурлаков родился 7 октября 1973 года в селе Махалино Кузнецкого района Пензенской области. Окончил Пензенский сельхозинститут по специальности "Экономика и управление в отраслях АПК" в 1995 году. Работал главным специалистом отдела инвестиционного проектирования и финансового менеджмента ЗАО "Пензенское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса".

С 1998 года трудился в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области, занимал должности главного специалиста группы аграрной политики крестьянских (фермерских) хозяйств, главного специалиста группы маркетинга и информационной службы, а затем заместителя начальника отдела маркетинга и информационной службы. С 1999 года в министерстве сельского хозяйства области, где прошел путь от замначальника отдела до министра сельского хозяйства области.