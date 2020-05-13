2020-05-13T20:50:39+03:00
Общество

"Я только что сняла!" - Казанцы пытаются оправдаться за отсутствия масок

В столице Татарстана прошел рейд по нарушителям "маско-перчаточного режима"
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчину задержали во время выгрузки тортовМужчину задержали во время выгрузки тортовФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Едва объявили о приостановке режима полной самоизоляции, как расслабленный народ поспешил в парки, скверы, в магазины. Многие к объявленному режиму ношения масок и перчаток отнеслись ответственно, и снимают их только дома. Но есть и те, кто не спешит выполнять предписание и не носит маски и перчатки даже в обязательных местах - магазинах и автобусах.

Социальная дистанция Фото: Лика ИСАЕВА

Социальная дистанцияФото: Лика ИСАЕВА

Рейд по таким безответственным людям проводили сегодня во всех районах Казани. В Ново-Савиновском районе начали с торгового центра "Парк Хаус". Но там все было в порядке - на улицах встречали охранники и просили одеть маски и перчатки. У кого не было, могли взять из коробки. На лавочках в ТЦ - пленка, закрывающая несколько сидений, и оставив только одно.

Зато несколько нарушителей обнаружили в магазинах на проспекте Ибрагимова. Кто-то маску не носил, кто-то был без перчаток. Объясняют просто: "Я только что сняла!". С некоторыми сотрудники полиции и Росгвардии Татарстана были терпеливыми - рейд был профилактический, обходились разъяснительной работой. Но в других случаях составляли административные протоколы.

Кому то хватало предупреждения Фото: Лика ИСАЕВА

Кому то хватало предупрежденияФото: Лика ИСАЕВА

Особое отношение было к сотрудникам магазинов, которые нарушали режим. За отсутствие перчаток составили протокол на уборщицу продуктового магазина и на его руководство. Женщине грозит административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей, организации, где она работает, придется выплатить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

На нарушителей составляли протоколы Фото: Лика ИСАЕВА

На нарушителей составляли протоколыФото: Лика ИСАЕВА

Еще одного нарушителя без маски и перчаток задержали во время доставки партии тортов. Водитель-экспедитор отмахнулся от предупреждения надеть обязательные атрибуты, но его препроводили в автобус, где в отношении его был составлен административный протокол. Такой же протокол был составлен и на работодателя.

Во время рейда не все сотрудники магазина носили маски и перчатки Фото: Лика ИСАЕВА

Во время рейда не все сотрудники магазина носили маски и перчаткиФото: Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане ожидаются заморозки
В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными
В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима
Фестиваль лучших инклюзивных практик: названы победители регионального этапа
Благоустройство “Голубых озер” в Казани потребует порядка 45 миллионов рублей
До конца года в Йошкар-Оле благоустроят 11 общественных территорий
В Татарстане задержали мужчину, кравшего деньги с банковских карт
В Ульяновской области зафиксировали пятый случай смерти от коронавируса
“Наши красоты, экологические особенности, достопримечательности...” : Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма в Чувашии
В Ульяновской области клещи покусали 279 человек
В Чувашии резко выросло число безработных
В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в ограждениях балконной рамы
13 казанских электричек возобновят работу с 15 мая
Стадион “Спартак” в Чебоксарах отремонтируют за 32,8 миллиона рублей
В Чебоксарах во дворе многоэтажки обнаружили тело местного жителя
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
В Чувашии суд простил мужчину, по вине которого погиб человек
В Ульяновской области передали в суд дело об аварии с юными хоккеистами "Нефтянника"
В Казани приставы приостановили работу башенного крана
В Татарстане спасли бездомного мужчину во время пожара
В Ульяновской области иномарка столкнулась со скутером, один человек погиб
Режим самоизоляции в Татарстане: казанцы вновь могут гулять в парках и скверах
В Казани инспекторы ДПС потушили загоревшийся гараж