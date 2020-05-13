"Я только что сняла!" - Казанцы пытаются оправдаться за отсутствия масок

Едва объявили о приостановке режима полной самоизоляции, как расслабленный народ поспешил в парки, скверы, в магазины. Многие к объявленному режиму ношения масок и перчаток отнеслись ответственно, и снимают их только дома. Но есть и те, кто не спешит выполнять предписание и не носит маски и перчатки даже в обязательных местах - магазинах и автобусах.

Социальная дистанцияФото: Лика ИСАЕВА

Рейд по таким безответственным людям проводили сегодня во всех районах Казани. В Ново-Савиновском районе начали с торгового центра "Парк Хаус". Но там все было в порядке - на улицах встречали охранники и просили одеть маски и перчатки. У кого не было, могли взять из коробки. На лавочках в ТЦ - пленка, закрывающая несколько сидений, и оставив только одно.

Зато несколько нарушителей обнаружили в магазинах на проспекте Ибрагимова. Кто-то маску не носил, кто-то был без перчаток. Объясняют просто: "Я только что сняла!". С некоторыми сотрудники полиции и Росгвардии Татарстана были терпеливыми - рейд был профилактический, обходились разъяснительной работой. Но в других случаях составляли административные протоколы.

Кому то хватало предупрежденияФото: Лика ИСАЕВА

Особое отношение было к сотрудникам магазинов, которые нарушали режим. За отсутствие перчаток составили протокол на уборщицу продуктового магазина и на его руководство. Женщине грозит административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей, организации, где она работает, придется выплатить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

На нарушителей составляли протоколыФото: Лика ИСАЕВА

Еще одного нарушителя без маски и перчаток задержали во время доставки партии тортов. Водитель-экспедитор отмахнулся от предупреждения надеть обязательные атрибуты, но его препроводили в автобус, где в отношении его был составлен административный протокол. Такой же протокол был составлен и на работодателя.