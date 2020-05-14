2020-05-13T19:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 383 случая заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 14 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в Ульяновской области заразились 1012 человека, 182 из которых выздоровели.С начала пандемии в Ульяновской области заразились 1012 человека, 182 из которых выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1012 случаев коронавируса. Всплеск числа зараженных глава региона Сергей Морозов объясняет результатом нарушения режима самоизоляции гражданами в майские праздники.

Среди зараженных 383 жителя Ульяновска. Большая часть из них проживают в Заволжском (143) и Засвияжском (136) районах. Остальные - в Ленинском (58) и Железнодорожном (46) районах.

Оставшиеся инфицированные:

Карсунский район - 220;

Димитровград - 52;

Барышский район - 48;

Тереньгульский район - 38;

Мелекесский район - 26;

Николаевский район - 26;

Вешкаймский район - 25;

Старокулаткинский район - 21;

Кузоватовский район - 20;

Старомайнский район - 18;

Инзенский район - 16;

Цильнинский район - 15;

Чердаклинский район - 15;

Майнский район - 14;

Новомалыкинский район - 12;

Новоульяновск - 12;

Ульяновский район - 11;

Сенгилеевский район - 9;

Радищевский район - 6;

Новоспасский район - 5;

Павловский район - 5;

Базарносызганский район - 3;

Сурский район - 2.

На данный момент 182 человека выздоровели, пятеро - скончались.

О ПЯТОМ СКОНЧАВШЕМСЯ

Накануне коронавирус подтвердился у жительницы Карсунского района, которая умерла 9 мая. 25 апреля женщина обратилась в "скорую" с симптомами ОРВИ. До этого она неделю лечилась дома.

Пациентку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в инфекционное отделение Карсунской районной больницы, где диагностировали «внебольничную пневмонию».

– Больная получала лечение в полном объёме, в кислородной поддержки не нуждалась. 27 апреля по итогам первого теста у пациентки подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, больная была переведена в ЦК МСЧ. С 29 апреля по 9 мая в связи с отрицательной динамикой течения заболевания женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, – сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Состояние женщины осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. 9 мая состояние пациентки резко ухудшилось, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось. Проведенный по факту смерти повторный анализ подтвердил наличие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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