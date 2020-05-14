Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 383 случая заражения
По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1012 случаев коронавируса. Всплеск числа зараженных глава региона Сергей Морозов объясняет результатом нарушения режима самоизоляции гражданами в майские праздники.
Среди зараженных 383 жителя Ульяновска. Большая часть из них проживают в Заволжском (143) и Засвияжском (136) районах. Остальные - в Ленинском (58) и Железнодорожном (46) районах.
Оставшиеся инфицированные:
Карсунский район - 220;
Димитровград - 52;
Барышский район - 48;
Тереньгульский район - 38;
Мелекесский район - 26;
Николаевский район - 26;
Вешкаймский район - 25;
Старокулаткинский район - 21;
Кузоватовский район - 20;
Старомайнский район - 18;
Инзенский район - 16;
Цильнинский район - 15;
Чердаклинский район - 15;
Майнский район - 14;
Новомалыкинский район - 12;
Новоульяновск - 12;
Ульяновский район - 11;
Сенгилеевский район - 9;
Радищевский район - 6;
Новоспасский район - 5;
Павловский район - 5;
Базарносызганский район - 3;
Сурский район - 2.
На данный момент 182 человека выздоровели, пятеро - скончались.
О ПЯТОМ СКОНЧАВШЕМСЯ
Накануне коронавирус подтвердился у жительницы Карсунского района, которая умерла 9 мая. 25 апреля женщина обратилась в "скорую" с симптомами ОРВИ. До этого она неделю лечилась дома.
Пациентку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в инфекционное отделение Карсунской районной больницы, где диагностировали «внебольничную пневмонию».
– Больная получала лечение в полном объёме, в кислородной поддержки не нуждалась. 27 апреля по итогам первого теста у пациентки подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, больная была переведена в ЦК МСЧ. С 29 апреля по 9 мая в связи с отрицательной динамикой течения заболевания женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, – сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Состояние женщины осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. 9 мая состояние пациентки резко ухудшилось, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось. Проведенный по факту смерти повторный анализ подтвердил наличие заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU