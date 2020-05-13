2020-05-13T20:52:49+03:00
Общество

Ульяновские чиновники в разгар режима самоизоляции решили отдохнуть на турбазе с шашлыками

История произошла еще в конце апреля, но достоянием общественности стала только сейчас [Фото, Видео]
Дмитрий РОМАНОВ
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Кто устроил вылазку на природу предстоит разобраться специально собранной комиссии.Кто устроил вылазку на природу предстоит разобраться специально собранной комиссии.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Настоящий пир во время чумы устроили чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области. Несмотря на действующий режим самоизоляции, они отметили праздник на закрытой для посторонних турбазе "Русич". Все произошло еще в апреле, но видео стало доступно каждому подписанному на местный только в мае.

Собственный источник "Комсомолки" в надзорных органах сообщил, что все происходило якобы во время празднования дня рождения одного из местных депутатов и председателя комитета по управлению имуществом города Димитровграда Александра Топталина. Есть даже видео, которое запечатлело высокое руководство Димитровграда во дворе турбазы. Кто это - чиновники, или посторонние, и не разобрать, но местные журналисты уверяют, что это весь цвет администрации Димитровграда.

Кадры с турбазы. Фото: СОЦСЕТИ

Кадры с турбазы.Фото: СОЦСЕТИ

По другой версии, это никакой не день рождения, а обычная встреча чиновников без повода, но со спиртным.

На закрытой для простых граждан турбазе повеселились с музыкой и спиртным более 10 человек из состава городской администрации. По данным ульяновских пабликов в соцсетях, среди веселящихся были замглавы города Андрей Большаков, Альберт Гатауллин, Людмила Шишкина; и.о. начальника отдела образования Александра Терёшина, начальник отдела культуры Ирина Ширяева, отдела безопасности Николай Лапин, начальник отдела финансов Николай Галактионов, главный бухгалтер мэрии Елена Акулина, начальник отдела кадров Василиса Козлова, начальник отдела по мобилизационной подготовке Александр Малюгин, и директор МКУ "Димитровградская стража" Сергей Дедюев.

Кадры с турбазы.

Кадры с турбазы.

Кто устроил пир во время чумы с массовым нарушения режима самоизоляции, будет выяснять спецкомиссия, которую созвали по факту появления в СМИ видео и фотографий с той самой вечеринки.

чиновники на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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