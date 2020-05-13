2020-05-13T13:38:36+03:00
Общество

Чем чревато нахождение без масок и перчаток в магазинах и транспорте в Татарстане

Памятка по ограничительным мерам от регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом
Наиля ГАЛИМОВА
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При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, а также возможны иные последствия.При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, а также возможны иные последствия.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 12 мая использование масок и перчаток на всей территории Татарстана стало обязательным. Обязанности по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук введены постановлением Кабмина республики. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом объясняет, где именно татарстанцы должны быть и в масках и в перчатках, а также что следует за нарушением ограничительных мер.

Итак, надевать и перчатки и маски граждане обязаны в объектах розничной торговли, в общественном транспорте и такси. Находиться только в масках можно в общественных местах и объектах оказания услуг.

В свою очередь, организации и ИП обязаны не допускать граждан без масок и перчаток в объекты розничной торговли, общественный транспорт и такси, а также без масок в объекты оказания услуг. Обеспечить использованием масок (респираторов) и при необходимости перчаток на своих объектах, территориях и при осуществлении пассажирских перевозок, обязаны работодатели.

Невыполнение правил повлечет ответственность по статье 20.6.1 кодекса административных правонарушений России. Это значит, что для граждан это чревато либо предупреждением, либо штрафом от одной до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

При повторном нарушении, либо действии, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу, суммы штрафов увеличиваются, а также возможны иные последствия. Так, для граждан – штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц – штраф от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для ИП и юридических лиц – штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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