2020-05-14T18:19:37+03:00
Общество

Выбери самую красивую сотрудницу офиса в Казани

Голосования "Мисс офис-2020" открыто на сайте "Комсомольской правды"
Елизавета МАКАРОВА
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Участницы конкурса Мисс офис-2020Участницы конкурса Мисс офис-2020
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Руководитель проекта, юрист, офис-менедлжер и еще более 20-ти девушек из компаний Казани, которые будут участвовать в дистанционном кастинге* 11-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2020».

16 мая в Казани состоится дистанционный кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2020». Участие принимают офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Генеральный региональный инфопартнер – газета «Комсомольская правда» – предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 7 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей газеты «Комсомольская правда». Итоги голосования будут на сайте kazan.kp.ru и в социальных сетях конкурса.

Победительницы дистанционного кастинга получат возможность представить Казань в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор) и роскошную непереходящую корону.

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

*Кастинг в Казани был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса. Итоги кастинга будут объявлены в конце мая на официальном сайте конкурс красоты «Мисс Офис».

Отправить заявку прямо сейчас на сайт.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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