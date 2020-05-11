2020-05-11T11:06:42+03:00
Общество

В Татарстане от коронавирусной инфекции скончался шестой человек

Погибшему было 70 лет
Лика ИСАЕВА
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Врачи пытались спасти пациентаВрачи пытались спасти пациентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В республике зарегистрирован шестой случай смерти татарстанца от COVID-19. К сожалению, 9 мая после продолжительного времени лечения скончался 70-летний житель Елабужского района. Мужчина был госпитализирован 13 апреля, сначала находился в Тукаевскую ЦРБ, но уже 30 апреля был переведен в Городскую больницу № 2 Набережных Челнов.

При переводе ему поставили диагноз: тяжелая форма новой коронавирусной инфекции COVID 19, осложненная внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. В день перевода его подключили к аппарату ИВЛ, но несмотря на все усилия врачей спасти пенсионера не удалось.

Погибший имел тяжелые формы хронических заболеваний и полиорганную недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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