2020-05-09T22:15:07+03:00
Общество

День Победы 2020 в Казани: как отпраздновали на самоизоляции

Открыли новый вечный огонь и памятник, над городом летал бомбардировщик, а из окон висели флаги и светились фонарики [фото, видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Вечный огонь у парка имени Горького.Вечный огонь у парка имени Горького.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Пандемия коронавируса, конечно, изменила привычное течение дней. Ограничения коснулись и Дня Победы. Полюбившаяся казанцам акция Бессмертный полк в этом году прошла в онлайн-формате, ровно как и вся развлекательная и культурная программа.

Фото: kzn.ru

Фото: kzn.ru

Пусть 9 мая в Казани отметили не с размахом, но зато в два дня. Так,8 мая в 9.00 состоялся праздничный заезд военной исторической техники. Колонна прошла по маршруту: Оренбургский тракт – улица Павлюхина, переезд на Вишневского – проспект Амирхана – улица Чуйкова– улица Восстания – кольцо на Горьковском шоссе – улица Болотникова – улица Вахитова – Кремлевская дамба – улица Лево-Булачная – улица Павлюхина – Оренбургский тракт. Горожане увидели заезд из окон своих квартир.

Казанцы могли увидеть праздничный заезд военной исторической техники из своих окон.Алина НИЗАМОВА

9 мая День Победы начался в 8.00 с праздничного заезда участников Республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». Они проехали на автомобилях военных лет от площади Первого мая, через мемориал в парке Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке Горького.

Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Фото: Алина НИЗАМОВА

Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, над городом пролетело звено вертолетов Ми-8 с флагами России, Татарстана и Знаменем Победы. А в 11.30 над акваторией Казанки промчался модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».

В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160.Алина НИЗАМОВА

В течение дня в городе проходили акции «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы». Казанцы вывесили на окна российский триколор и рисунки, посвященные Дню Победы. Также перевозчики Казани 9 мая решили создать праздничное настроение пассажирам на городских маршрутах.

В течение дня в городе проходила акция «Флаги России. 9 мая» Фото: Алина НИЗАМОВА

В течение дня в городе проходила акция «Флаги России. 9 мая»Фото: Алина НИЗАМОВА

Экипажи автобусов вышли на линию в праздничной военной форме. Кроме того, в общественном транспорте появилась праздничная озвучка. Кроме того, на линии вышли около 30 транспортных средств с символикой Победы.

Экипажи автобусов вышли на линию в праздничной военной форме. Фото: Алина НИЗАМОВА

Экипажи автобусов вышли на линию в праздничной военной форме.Фото: Алина НИЗАМОВА

В парке Победы главным событием стало открытие памятника Советскому солдату, прообразом которого стал Герой Советского Союза Гази Загитов, участвовавший в штурме и водружении Красного Знамени над зданием Рейхстага.

Фото: kzn.ru

Фото: kzn.ru

А в казанском поселке Дербышки зажгли четвертый по счету Вечный огонь в Казани, в сквере за ДК им.Саид-Галиева. Новый символ разгорелся от пламени Вечного огня из Парка Победы. Пламя перенесли в ходе символической церемонии.

Фото: пресс-служба администрации Советского района Казани.

Фото: пресс-служба администрации Советского района Казани.

Ближе к 22:00 прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Для этого нужно было зажечь свечи или фонарики у окон.

Казанцы зажгли фонарики у окон. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы зажгли фонарики у окон.Фото: Алина НИЗАМОВА

Завершился праздник традиционным праздничным салютом, который можно было наблюдать из окон или балконов домов.

Салют можно было наблюдать из окон или балконов домов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Салют можно было наблюдать из окон или балконов домов.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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