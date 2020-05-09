68 лет не знали о судьбе деда-фронтовика

Как внучке новошешминца Гарифа Закирова удалось узнать о его партизанском прошлом, рассказывает «Комсомольская правда» в Казани.

ПОД ОКНАМИ ТЮРЬМЫ КРИЧАЛА ИМЯ

- Со своим дедушкой мне не довелось познакомиться. Даже мама, младшая дочь, видела его в последний раз 6-летней, когда он уходил на фронт, - рассказывает Луиза Чинчаркина, жительница Азнакаево. - Мы, внуки, знали, что он ушел сражаться с фашистами и не вернулся. Взрослые не рассказывали, где он воевал, а расспрашивать было не принято. Сейчас я понимаю, что они и сами не знали, что с ним случилось, кроме того, что он попал в заключение и умер там. После войны моя бабушка Рашида эби ездила к мужу в тюрьму в город Горький, но встречи так и не добилась. Она стояла под окнами, кричала его имя - безрезультатно. Кто-то ей сказал, видимо, что заключенные голодают, потому что, приехав домой, она сразу же собрала посылку с картошкой и отправила ему. Но посылка вернулась с отметкой, что адресата нет в живых.

Жена Гарифа Закирова, дожив до 87 лет и воспитав двоих дочерей и троих внуков, так и не узнала его судьбу. Выяснилось всё лишь спустя 68 лет после его гибели.

- Однажды, когда я училась на третьем курсе Казанского университета, односельчанка сказала мне: а ты знаешь, что твой дед был предателем? Я тогда растерялась. Не нашлась, что сказать… - вспоминает Луиза Чинчаркина.

Весточка пришла только в середине 2000-х.

- Из родного района дедушки привезли газету «Ватаным Татарстан», - Под заголовком «Реабилитированные имена» был указан Гариф Закирович Закиров 1908 года рождения, житель деревни Верхнее Никиткино Новошешминского района. Отмечена и дата реабилитации - 27 февраля 2003 года, - продолжает Луиза. - Когда я была студенткой, состояла в «Снежном десанте» (он занимается поиском незахороненных останков воинов ВОВ. - Ред.). Шли по следам тяжелых боев. И думала: когда-нибудь и о войне дедушки узнаю. Но потом закрутилась, двое детей…

Весной 2016 года внучка Гарифа Закирова позвонила заведующему казанским Музеем-мемориалом ВОВ Михаилу Черепанову, с которым была знакома по «Снежному десанту». Он записал данные дедушки и сказал перезвонить через 10 минут.

- До сих пор помню его ответ: слушай, а ведь он был партизаном! – рассказывает Луиза Чинчаркина.

Гариф Закиров с семьей.Фото: Из личного архива героя публикации

ВДОХНОВИЛИ НА БОРЬБУ ВСЁ АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

В партизаны Гариф Закирович попал после восстания 825 батальона легиона «Идель-Урал», который фашисты сформировали из военнопленных.

За немецкой колючей проволокой 33-летний рядовой оказался в июле 1941 года. Только за пять первых месяцев войны в плен попали 2 миллиона красноармейцев, рассказывают авторы фильма «Война непрощенных», совместного проекта татарстанцев с московской киностудией (2015 год).

Советские военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, это было частью геноцида. Но потери немецко-фашистских войск в 1941 году вызвали большой дефицит живой силы, и нацисты решили создавать из пленных национальные воинские формирования - легионы. Фашисты рассуждали: мусульмане в Советской России подвергаются притеснениям - значит, перейдут на сторону немцев. Всего в 1942 - 1943 годах было создано семь батальонов Волго-Татарского национального легиона (легионеры называли его «Идель-Урал»), а также саперный и штабной. К ним относились 8 - 10 тысяч легионеров.

21 февраля 1943 года под Витебск прибыл 825-й батальон «Идель-Урал». Здесь они должны были дать бой 6-тысячной группировке партизан, которые находились в окружении многократно превосходящих сил нацистов. «Идель-ураловцы» поняли, что нужно действовать без промедления. Уже в день прибытия через связную они вышли на партизанский отряд и рассказали, что не собираются сражаться против партизан, а хотят присоединиться к ним.

Согласившись с этим планом, партизаны очень рисковали - в отряде Бирюлина было 600 человек, а тут больше 900, да с оружием, отмечают создатели фильма.

Нацисты узнали о предстоящем восстании, и его руководители были казнены. Но мятеж уже начался. Восставшие перебили фашистских начальников и ночью 23 февраля подали условный знак - три красных сигнальных ракеты.

Воссоединившись с партизанами, бывшие легионеры обнимались с ними, смеялись и плакали. Гариф Закирович попал в бригаду Захарова, отряд Г. Курмелева.

Переход 825-го батальона на сторону партизан сыграл огромную роль, нарушив ход наступления немцев на партизан в районе Витебска, отмечают историки. Именно этим восстанием вдохновлялся на подпольную работу знаменитый Муса Джалиль, отмечает информационно-аналитический журнал «Посреди России». Весть разнеслась по лагерям военнопленных, воодушевляя их на борьбу.

Между тем бывшие легионеры 825-го батальона, не щадя жизни, шли на самые рискованные операции. Потери среди них были весьма значительными. Но оказалось, что бояться нужно и «своих».

С ГОРДОСТЬЮ СМОГЛИ РАССКАЗАТЬ О ДЕДУШКЕ

Летом 1943 года был выпущен приказ СМЕРШ об «изъятии» из армии и партизанских отрядов бывших военнопленных, перешедших из национальных легионов Германии.

Еще в 1941 году советское командование издало приказ, что каждый боец обязан бороться до последнего вздоха и ценой жизни избежать пленения. Сдача в плен и побег в тыл из окружения приравнивается к дезертирству и карается расстрелом.

- Этот приказ был кощунственным, ведь человек мог попасть в плен в разных обстоятельствах - будучи в беспамятстве, раненым, находясь в лесу и не зная, что он уже оказался в котле (окружении). Страна, считая предателями собственных солдат, на деле сама предала их, - подчеркивает в фильме «Война непрощенных» д. и. н. Искандер Гилязов.

В августе 1944 года Гариф Закиров был осужден на 15 лет.

- Бабушке Рашиде эби, одной растившей дочерей, сложно пришлось, - рассказывает Луиза Чинчаркина. - На нее, «жену предателя Родины», косились, посылали в колхозе на самые тяжелые работы. Она была трудяга, пряла, вязала, шила, очень аккуратная была в быту. Набожная - намаз читала пять раз в день. Моя мама Райхана Мусина в 14 лет уехала из деревни в Казань, потом поступила в мединститут, стала уважаемым в Азнакаево педиатром.

Сейчас она на пенсии, но дело ее в семье продолжают: дочь Луизы тоже врач.

- Бывшие легионеры сражались самоотверженно. Среди них бил фашистов и мой дедушка. Но наша страна отправила его за решетку, чтобы через четыре года он умер от голода и болезней. Совсем еще молодой - в 40 лет… - медленно проговаривает Луиза Чинчаркина. - За что?..

Луиза говорит, что хочет через газету высказать благодарность Михаилу Черепанову и всем, кто восстанавливает доброе имя героев войны.

Бывший военнопленный Гариф Закиров бил фашистов под Витебском.Фото: Из личного архива героя публикации

- В мае 2016 года нас с дочерью пригласили в Москву на акцию «Бессмертный полк», - добавляет она. - Это была такая радость! Мы несли портрет Гарифа Закировича и наконец-то с гордостью могли рассказать о нем.

Судьбу своего деда, прадеда, участвовавшего в войне, можно узнать на страницах виртуального музея Великой Отечественной войны в Казани. Восстановление забытых имен воинов в Татарстане много лет ведется под руководством Михаила Черепанова, председателя Татарстанской Ассоциации «Клуб Воинской Славы».