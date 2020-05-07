Из-за аварии на подстанции в Казани без света остались 9 000 человек

Сегодня, 7 мая, в пятом часу вечера в десятках домов Кировского и Московского районов Казани неожиданно пропал свет. Без электричества остались 9 000 человек.

- От диспетчера ОАО «Сетевая компания» поступило сообщение об аварийном отключении второй секции 10 кВ подстанции 110 кВ «Ленинская». На месте происшествия работает аварийная бригада РЭС. Причина отключения устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

В свою очередь горожанам, которые дозвонились до коммунальщиков, сообщили, что авария крупная, но свет дадут в дома в ближайшие часы. Тем не менее люди решили не верить и запастись свечами минимум до следующего утра.