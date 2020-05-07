«Ак Барс» первый, но не чемпион: В КХЛ решили не определять обладателя Кубка Гагарина 2019/20

7 мая Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о распределении итоговых мест команд в сезоне 2019/20.

Напомним, что из-за сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса плей-офф чемпионата был отменен. Перед завершением сезона «Ак Барс» провел серию первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком». Следующим соперником казанцев должен был стать уфимский «Салават Юлаев».

Матч плей-офф с «Нефтехимиком».Фото: Алина НИЗАМОВА

Определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призёров Чемпионата КХЛ, не существует.

В связи с этим КХЛ приняла решение присвоить командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, технически единое место с первого по восьмое, перечислив их в алфавитном порядке. Таким образом «Ак Барс» возглавил список клубов, так как единственный в восьмерке имеет название, начинающееся с первой буквы алфавита.

Болельщики казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Далее распределились: «Барыс», г. Нур-Султан; «Динамо», г. Москва; «Йокерит», г. Хельсинки; «Салават Юлаев», г. Уфа; «Сибирь», Новосибирская область; СКА, г. Санкт-Петербург; ЦСКА, г. Москва.

– Уверен, что в сложившейся ситуации Лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. Впервые Чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов. – Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке.

Капитан Татарстан на матче плей-офф.Фото: Алина НИЗАМОВА

Места с 9 по 24 же распределили по спортивному принципу среди остальных клубов КХЛ согласно регламенту. Поправка в последний об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения победителя и призёров чемпионата России по хоккею сезона 2019/20 будет вынесена на утверждение Совета директоров КХЛ.