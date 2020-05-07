2020-05-07T17:50:30+03:00
Общество

Самоизоляция в Казани: врачей детских садов вынуждают уходить в отпуска

В больнице, за которой числится медперсонал, ситуацию не комментируют
Маргарита КРАСНОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Пандемия коронавируса и, как следствие, введение режима самоизоляции лишили работы многих людей. Однако Президент России Владимир Путин с самого начала призывал работодателей выплачивать сотрудникам зарплату во время вынужденного "простоя".

Послушались, конечно, не все. Так, например, в Казани медперсонал детских садов начали отправлять в отпуска, о которых они не просили. Об этом “Комсомолке” на правах анонимности рассказала дочь одного из медиков.

Женщина сообщила, что в детской городской клинической больнице №7 ее мать буквально вынудили подписать заявление об отпуске. Она не смогла долго сопротивляться заведующей отделением организации медпомощи детям и подросткам общеобразовательных учреждений. Вышло, что вышло - врач отправлена в отпуск, а следовательно и зарплату ей платить никто не должен.

- Главное в садике у нее работы полно. Сейчас дети в школы из садика пойдут, им всем медкарточки она должна оформить, - заметила собеседник "Комсомолки".

Мы позвонили в указанную горбольницу, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Главный врач учреждения Марат Галиуллин ситуацию не прокомментировал.

- Я эту жалобу не видел. Если бы я видел эту жалобу лично, я бы вам что-нибудь ответил, - заявил Галилуллин в разговоре с корреспондентом "Комсомолки".

Пришлось обращаться за ответами в Минздрав Татарстана. Там заявили, что за детские сады отвечают в министерстве образования и науки республики.

Но и там "Комсомолка" разъяснений также не получила. В ведомстве заявили, что врач в детском саду, в первую очередь, медик. Следовательно, вопросы к Минздраву. Получился замкнутый круг.

"Комсомольская правда - Казань" продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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