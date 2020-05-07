В Казани полицейские сорвали сделку по продаже 30 тысяч литров фальсифицированного спирта

В середине апреля во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории базы одного предприятия задержали грузовик, в котором обнаружили 30 тысяч литров прозрачной жидкости. По сопроводительным документам это был растворитель.

Во время тщательного осмотра грузовика и его груза оперативники установили, они сорвали незаконную сделку: одна организация продавала другому предприятию 30 тысяч литров этилового спирта.

Во время разгрузки цистерны были задержаны двое мужчин, которые и стали основными подозреваемыми в незаконном обороте этилового спирта без соответствующей лицензии.

По данному факту МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".

- В общей сложности изъято 30 тысяч литров продукции, образцы которой направлены для проведения экспертизы в Госалкогольинспекцию Татарстана, - сообщили в МВД республики.

Если вина участников этой сделки будет доказана в суде, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.