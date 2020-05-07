2020-05-07T12:13:23+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Татарстане хотят отменить с 12 мая

План по введению послаблений готов и сейчас президент республики Рустам Минниханов рассматривает его
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Сегодня, 7 мая, на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила журналистам, что план по выходу республики из режима самоизоляции уже готов. Его концепция согласовывается с поручениями президента России Владимира Путина, которые он озвучил накануне на общем с губернаторами онлайн-совещании.

В частности, было предоставлены требования Роспотребнадзора, которые укладываются в три этапа.

В Татарстане, по словам Галимовой, будут следовать этому и послабления режима должны начаться с 12 мая. Пока план выхода рассматривается президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Решение о введении тех или иных послаблений глава региона будет принимать под свою личную ответственность и с учетом мнения различные ведомств. Оно должно быть озвучено уже в ближайшие дни.

Помимо прочего, составители плана по выходу из режима самоизоляции ежедневно мониторят мнение татарстанцев в соцсетях. В том числе и благодаря этому меняется система выдачи цифровых пропусков на выход из дома - добавляются или меняются поводы-цели.

Да, и, в принципе, начали уже вводится некоторые послабления. Например татарстанцам уже разрешили по пропускам совершать утренние пробежки и посещение кладбищ.

Вторым этапом должно стать, открытие магазинов с большими площадями, где по-прежнему должна будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями.

Третий этап - открытие парков и крупных торговых центров. Но это уже только после того, как Роспотребнадзор даст на это "добро".

Но, как отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, все эти послабления возможны исключительно при одном главном условии - соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности. Это и обязательное ношение масок в магазинах, общественном транспорте, и соблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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