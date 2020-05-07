Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 7 мая 2020 года: в городе заразились 297 человек

По последним данным, в Чувашии коронавирус диагностировали 892 людям. 161 из них уже выздоровел, восемь зараженных скончались.

Большинство из заболевших - 297 человек - жители Чебоксар. Оставшиеся:

78 человек - Ядринский район ;

59 человек - Канашский район ;

51 человек - Янтиковский район ;

41 человек - Урмарский район ;

39 человек - Порецкий район ;

36 человек - Чебоксарский район ;

35 человек - Батыревский район ;

35 человек - Новочебоксарск ;

28 человек - Шумерлинский район ;

27 человек - Цивильский район ;

19 человек - Аликовский район ;

19 человек - Красночетайский район ;

18 человек - Алатырский район ;

18 человек - Шемуршинский район ;

15 человек - Комсомольский район ;

15 человек - Мариинско-Посадский район ;

15 человек - Вурнарский район ;

14 человек - Яльчикский район ;

12 человек - Ибресинский район ;

5 человек - Красноармейский район;

3 человека - Козловский район.

По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в Чувашии сейчас находятся 1173 человека. С начала пандемии проведено 25 986 тестов на COVID-19.

О РЕНИМОБИЛЯХ

В республику поступило 7 новых ренимобилей. Их Чувашии выделило правительство России.

- В каждом автомобиле имеются аппараты искусственной вентиляции легких, которые используют для насыщения кислородом через респираторную маску. Аппарат ИВЛ подключают при отеке легких или сердечных заболеваниях, когда пациент не может дышать сам, - отмечают в региональном Минздраве.

Заметим, что сейчас в Чувашии 23 реанимобиля.