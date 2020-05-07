Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 7 мая 2020 года: в городе заразились 297 человек
По последним данным, в Чувашии коронавирус диагностировали 892 людям. 161 из них уже выздоровел, восемь зараженных скончались.
Большинство из заболевших - 297 человек - жители Чебоксар. Оставшиеся:
78 человек - Ядринский район ;
59 человек - Канашский район ;
51 человек - Янтиковский район ;
41 человек - Урмарский район ;
39 человек - Порецкий район ;
36 человек - Чебоксарский район ;
35 человек - Батыревский район ;
35 человек - Новочебоксарск ;
28 человек - Шумерлинский район ;
27 человек - Цивильский район ;
19 человек - Аликовский район ;
19 человек - Красночетайский район ;
18 человек - Алатырский район ;
18 человек - Шемуршинский район ;
15 человек - Комсомольский район ;
15 человек - Мариинско-Посадский район ;
15 человек - Вурнарский район ;
14 человек - Яльчикский район ;
12 человек - Ибресинский район ;
5 человек - Красноармейский район;
3 человека - Козловский район.
По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в Чувашии сейчас находятся 1173 человека. С начала пандемии проведено 25 986 тестов на COVID-19.
О РЕНИМОБИЛЯХ
В республику поступило 7 новых ренимобилей. Их Чувашии выделило правительство России.
- В каждом автомобиле имеются аппараты искусственной вентиляции легких, которые используют для насыщения кислородом через респираторную маску. Аппарат ИВЛ подключают при отеке легких или сердечных заболеваниях, когда пациент не может дышать сам, - отмечают в региональном Минздраве.
Заметим, что сейчас в Чувашии 23 реанимобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU