День Победы 2020 в Казани: под окнами ветеранов-фронтовиков проводят персональные парады и концерты.

День Победы 2020 в Казани еще не наступил, а под окнами ветеранов-фронтовиков начались начались персональные парады и концерты.

Их поздравляют с грядущим праздником сотрудники Росгвардии Татарстана. Такой способ был выбран из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, сегодня, 6 мая, звуки военных маршей и песни фронтовых лет раздались во дворе жилого дома на улице Батыршина в Кировском районе Казани. Перед началом парада жителям дома рассказали, кто стал причиной этого концерта.

- Уважаемые жители дома! В вашем доме проживает прапорщик в отставке Нигматзянов Фазылзян Нигматзянович, труженик тыла, заслуженный ветеран войск национальной гвардии Российской Федерации. Фазылзян Нигматзянович родился 3 мая 1930 года в деревне Арского района Татарской АССР. В 13 лет стал не вольным свидетелем, развернувшихся трагических событий Великой Отечественной войны. Из воспоминаний Фазылзяна Нигматзяновича: "Началась война, я остался главным кормильцем в семье: папа трагически погиб, мама слегла от артроза, наступил паралич. Старики, женщины и дети работали, не покладая рук. Я был на трудовом фронте и лесорубом, и грузчиком, когда загружали дрова в вагоны, и путейщиком, когда откапывали зимой от снега рельсы поездов, и пастухом, и разнорабочим, и пахарем, и жнецом", - рассказали росгвардейцы.

Оркестр ВНГ Татарстана исполнил несколько песен и маршей, а затем под "Прощание славянки" перед окнами ветерана чеканили шаг росгвардейцы, отдавая честь ветерану. Сам Фазылзян Нигматзянов с балкона смотрел на свой персональный парад.

После концерта к ветерану домой с соблюдением всех мер безопасности зашли его бывшие коллеги и передали подарки к 9 Мая.

Фото: Росгвардия Татарстана

Такие парады в Казани будут проходить перед домами всех ветеранов войны и тыла, бывших сотрудников Росгвардии Татарстана.