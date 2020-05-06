2020-05-06T17:53:40+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Казани 2020: программа, расписание, участники

Горожанам предлагают загрузить фотографии своих родственников в базу, из которой будет создан видеоряд. Таким образом и пройдет онлайн-акция Бессмертный полк в Казани 2020
Алина ГАБДУЛИНА
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Выйти на улицы с фотографиями своих воевавших родственников люди не смогу из-за пандемии коронавируса.Выйти на улицы с фотографиями своих воевавших родственников люди не смогу из-за пандемии коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за пандемии коронавируса казанцы едва не остались без полюбившейся акции Бессмертный полк в День Победы. Мероприятие состоится, но в онлайн-формате. Люди могут выбрать один из двух вариантов: рассказать о своем родственнике-ветеране в соцсетях или загрузить информацию о нем в базу данных, из которой после будет создан видеоряд.

Расскажем подробнее о каждом из вариантов. Так, казанцы могут публиковать фотографии и рассказы о своих близких в соцсетях. В постах нужно указать хэштеги #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан #БессмертныйПолкРоссии.

Также можно зарегистрироваться на из сайте Бессмертного полка. После чего нужно загрузить фотографию ветерана. На фото должен быть один человек, фотография должна быть расположена ровно и не должна иметь каких-либо рамок или подписей. Также необходимо будет заполнить информацию о родственнике.

Все фотографии ветеранов после будут оформлены в виде видеоряда. Старт онлайн-акции Бессмертный полк в Казани 2020 будет дан 9 мая в 11:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Бессмертный полк России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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