Онлайн-акция Бессмертный полк в Казани 2020: программа, расписание, участники

Из-за пандемии коронавируса казанцы едва не остались без полюбившейся акции Бессмертный полк в День Победы. Мероприятие состоится, но в онлайн-формате. Люди могут выбрать один из двух вариантов: рассказать о своем родственнике-ветеране в соцсетях или загрузить информацию о нем в базу данных, из которой после будет создан видеоряд.

Расскажем подробнее о каждом из вариантов. Так, казанцы могут публиковать фотографии и рассказы о своих близких в соцсетях. В постах нужно указать хэштеги #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан #БессмертныйПолкРоссии.

Также можно зарегистрироваться на из сайте Бессмертного полка. После чего нужно загрузить фотографию ветерана. На фото должен быть один человек, фотография должна быть расположена ровно и не должна иметь каких-либо рамок или подписей. Также необходимо будет заполнить информацию о родственнике.

Все фотографии ветеранов после будут оформлены в виде видеоряда. Старт онлайн-акции Бессмертный полк в Казани 2020 будет дан 9 мая в 11:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Бессмертный полк России».