2020-05-06T15:32:23+03:00
Общество

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Казани: время проведения, программа, участники

В акции песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Казани среди прочих примут участие спортсмены, актеры, политические деятели Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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В полдень горожане выйдут на балкон и споют песню Давда Тухманова “День Победы”.В полдень горожане выйдут на балкон и споют песню Давда Тухманова “День Победы”.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Эпидемия коронавируса изменила планы казанцев на 9 мая. Парад Победы и праздничный салют в городе будут перенесены на более поздний срок, а культурная и развлекательная программа состоится в режиме online. Однако людей ждет и нечто объединяющее - всероссийская патриотическая акция “Окно Победы”.

Так, акция песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Казани намечена на полдень. Горожане прямо из дома в око смогут исполнить песню Давида Тухманова “День Победы”.

- Ожидается, что к проекту присоединятся спортсмены, актеры, политические деятели и другие. Выступление можно записать на видео и выложить в социальных сетях с хештэгом #окнопобеды, - отмечают в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. - Акция проводится по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры России, при участии Российского национального музея музыки, Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, Центра развития социальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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