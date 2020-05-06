Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Казани: время проведения, программа, участники

Эпидемия коронавируса изменила планы казанцев на 9 мая. Парад Победы и праздничный салют в городе будут перенесены на более поздний срок, а культурная и развлекательная программа состоится в режиме online. Однако людей ждет и нечто объединяющее - всероссийская патриотическая акция “Окно Победы”.

Так, акция песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Казани намечена на полдень. Горожане прямо из дома в око смогут исполнить песню Давида Тухманова “День Победы”.

- Ожидается, что к проекту присоединятся спортсмены, актеры, политические деятели и другие. Выступление можно записать на видео и выложить в социальных сетях с хештэгом #окнопобеды, - отмечают в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. - Акция проводится по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры России, при участии Российского национального музея музыки, Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, Центра развития социальных проектов.