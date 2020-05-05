2020-05-05T11:30:41+03:00
Общество

В Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших - 1208 человек

Большинство пациентов проходят лечение на дому
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
Изменить размер текста:

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них 29 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение дома, у них легкая или бессимптомная форма covid-19.

Два случая являются завозными, тогда как остальные заразились при контакте с инфицированными ранее.

Среди заболевших шесть несовершеннолетних, девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 41 заболевший – в возрасте от 30 до 50 лет, 22 пациента – в возрасте от 50 до 60 лет, девять человек – в возрасте от 60 до 70 лет, три – в возрасте от 70 до 80 лет и один – в возрасте от 80 до 90 лет.

География зарегистрированных случаев Covid-19:

Казань – 52;

Набережные Челны – 9;

Нижнекамский – 1;

Пестречинский -2;

Лениногорский –1;

Арский –4;

Тукаевский –4;

Буинский –2;

Альметьевский –1;

Кайбицкий –1;

Высокогорский –4;

Алексеевский –1;

Мамадышский –1;

Атнинский –1;

Балтасинский –1;

Спасский –1;

Лаишевский –2;

Верхнеуслонский –1;

Зеленодольский –1;

Елабужский-1.

Всего с начала эпидемии в Татарстане выявили 1208 инфицированных Covid-19. Четыре человека по-прежнему подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

19 человек за сутки вылечились от коронавируса. Всего же уже 164 человека смогли победить covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
Мать зарезала безработного сына
В Казани погиб мотоциклист с 46-летним стажем
Ульяновцы споют "День Победы" вместе со всей страной
Самозанятым в Казани начали раздавать продуктовые наборы
Без мяча и соблюдая дистанцию: Футболисты ульяновской "Волги" приступили к тренировкам
Мексиканка вместо доминиканки: Волейбольное "Динамо" сделало американскую рокировку
В Казань прибыл самолет из Берлина
В Татарстане во время пожара на даче погибли 54-летние супруги
В Казани телефон задержанной помог установить места наркозакладок
В Чувашии госавтоинспекторам пришлось стрелять по колесам, задерживая напавших на них людей
В Чувашии пьяный мужчина зарезал старшего брата
В Татарстане задержали ранее судимого мужчину за изнасилование пенсионерки
В Казань возвращаются туристы из Берлина
В Казани пьяный мужчина отобрал у избитой жены легковушку, в аварии погиб его пассажир
В Набережных Челнах сгорела макулатура на площади 300 "квадратов"
Из-за коронавируса выпускники Ульяновска простятся со школой дистанционно
В Марий Эл водитель попытался объехать кабана, но не справился с управлением и оказался в кювете
В Чувашии две женщины перечислили “сотрудникам банков” более 2,6 миллионов рублей
В Волжске мотоцикл оказался под колесами легковушки, один человек погиб
В Чувашии мужчина вступился за родственника, который управлял машиной будучи пьяным, и начал бить полицейских