В Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших - 1208 человек
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них 29 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение дома, у них легкая или бессимптомная форма covid-19.
Два случая являются завозными, тогда как остальные заразились при контакте с инфицированными ранее.
Среди заболевших шесть несовершеннолетних, девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 41 заболевший – в возрасте от 30 до 50 лет, 22 пациента – в возрасте от 50 до 60 лет, девять человек – в возрасте от 60 до 70 лет, три – в возрасте от 70 до 80 лет и один – в возрасте от 80 до 90 лет.
География зарегистрированных случаев Covid-19:
Казань – 52;
Набережные Челны – 9;
Нижнекамский – 1;
Пестречинский -2;
Лениногорский –1;
Арский –4;
Тукаевский –4;
Буинский –2;
Альметьевский –1;
Кайбицкий –1;
Высокогорский –4;
Алексеевский –1;
Мамадышский –1;
Атнинский –1;
Балтасинский –1;
Спасский –1;
Лаишевский –2;
Верхнеуслонский –1;
Зеленодольский –1;
Елабужский-1.
Всего с начала эпидемии в Татарстане выявили 1208 инфицированных Covid-19. Четыре человека по-прежнему подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
19 человек за сутки вылечились от коронавируса. Всего же уже 164 человека смогли победить covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU