В Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших - 1208 человек

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них 29 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение дома, у них легкая или бессимптомная форма covid-19.

Два случая являются завозными, тогда как остальные заразились при контакте с инфицированными ранее.

Среди заболевших шесть несовершеннолетних, девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 41 заболевший – в возрасте от 30 до 50 лет, 22 пациента – в возрасте от 50 до 60 лет, девять человек – в возрасте от 60 до 70 лет, три – в возрасте от 70 до 80 лет и один – в возрасте от 80 до 90 лет.

География зарегистрированных случаев Covid-19:

Казань – 52;

Набережные Челны – 9;

Нижнекамский – 1;

Пестречинский -2;

Лениногорский –1;

Арский –4;

Тукаевский –4;

Буинский –2;

Альметьевский –1;

Кайбицкий –1;

Высокогорский –4;

Алексеевский –1;

Мамадышский –1;

Атнинский –1;

Балтасинский –1;

Спасский –1;

Лаишевский –2;

Верхнеуслонский –1;

Зеленодольский –1;

Елабужский-1.

Всего с начала эпидемии в Татарстане выявили 1208 инфицированных Covid-19. Четыре человека по-прежнему подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

19 человек за сутки вылечились от коронавируса. Всего же уже 164 человека смогли победить covid-19.