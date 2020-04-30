Владимир Селиванов: «Реальные пацаны» - это мощнейший хит про Россию

12 мая в 20:00 на ТНТ выходит новый сезон культовых «Реальных пацанов». В год десятилетия проекта главный герой Колян Наумов кардинально сменит направление своей деятельности и станет бойцом ММА. Еще бы, по условиям завещания от Сергея Иваныча — он должен завоевать черный пояс по смешанным единоборствам, и только в этом случае Колян станет наследником его огромной финансовой империи. Поддерживать главного героя в его стремлении будут жена Лера, мама тетя Марина, Арменка, Эдик, Машка и, конечно, его лучший друг Вован, роль которого исполняет актер Владимир Селиванов.

Фото: ТНТ

- В новом сезоне Вован тащит на себе автосервис в одиночку. Как справляется?

- Шакал помогает ему чувствовать себя боссом. И вышло так, будто Антоха с Вованом поменялся местами. Антоха уехал в Крым, а Вован начал вести себя, как он — исполнять ворчливого начальника. А Шакал — тупого помощника. То есть забрал роль Вована себе.

- Шакал для него — это обуза или скорее поддержка?

- Скорее, поддержка. Шакал — громоотвод. Без лишних слов он делает нужные вещи. Как минимум, он — преемник, представитель молодого поколения. Лет на 10 младше шефа.

- У него растет тройня. По своему отцовскому опыту скажи — реально ли вообще справиться с тройней?

- Реально. Справляются же люди и с пятерней, и больше. Но невероятно сложно — на грани того, что происходит у нас в «Реальных пацанах». Трудозатраты увеличиваются в разы, и крутишься, как белка в колесе. Но бельчата растут и радуют — в этом смысл. Это и дает силы. Конечно, в такой ситуации нагрузку родители должны справедливо распределять между собой.

- Маленькие дети — это, безусловно, прекрасно, но одновременно и огромная ответственность. Что было для тебя самым сложным в тот период?

- Да не могу вспомнить, если честно. Разве что если настроение у ребенка не очень. Зубки режутся или еще что подобное... капризничает. Но это не сказать, что сложно. Проверка на терпение. В остальном — все по кайфу!

- Главное событие сезона, все-таки, это становление Коляна как бойца. Как вообще Вован относится к тому, что его лучший друг скоро станет грозой Хабибов и Конноров?

- Этот поворот вполне оправдан, потому что Коля не раз в ходе сериала доказывал, какой в схватке он лютый боец. Раскидывал по 10 человек у гаражей. Иногда и получал, конечно, но в целом весьма боевитый. В жизни, кстати, тоже! Мы с ним иногда боксируем по-дружески. Надо сказать, что если бы он занялся тренировками профессионально, запросто мог бы стать бойцом ММА.

- У бойца Маги Измаилова в инстаграме размещено видео вместе с тобой. Он что, работал консультантом на съемочной площадке?

- Мага Исмаилов снимался у нас в сериале. Он сыграл камео. Вообще, он - красавчик. Я люблю самоироничных людей. Особенно в его профессии это редкость. Наш режиссер Жанна Кадникова называла его Роберт Де Ниро. У Маги взгляд и правда похож на денировский.

- Реальным пацанам в этом году уже 10 лет. Скажи — роль в таком долгоиграющем проекте — это актерская удача или проклятие?

- В жизни весьма сложно сделать хит — в любой из сфер деятельности. А «Реальные пацаны» - это мощнейший хит про Россию и про русских, поэтому его так любят. Для меня большая честь участвовать в этом народном проекте. Что касается заложника образа, это, конечно, присутствует. Поэтому, наверное, Антоха пока ушел из сериала. У него серьезные амбиции в художественном кино. Возможно, поэтому ему нужно, чтобы его не ассоциировали лишь с ролью в «Реальных пацанах». Это его выбор, я его уважаю. У меня прицел на музыкальное поприще, поэтому образ Вована никак не мешает. И, честно скажу, хочется продолжать снимать «РП». Самому интересно, чего у нас там дальше будет.

Фото: ТНТ

- Расскажи о своей музыкальной карьере. Поспособствовала ли самоизоляция творческому процессу и записи новых треков?

- Перед затворничеством я подсуетился: принёс домой клавиши (электрическое фортепиано) и гитару. И неплохо так продвинулся в написании музыки, изучении теории музыки и в целом в этой теме. Фактически я на изоляции только и делаю, что музицирую, готовлю себе кушать, ем, убираюсь в квартире — и вот так всегда, в разном порядке. Хожу по квартире и берусь за то, к чему душа лежит. Кроме того, во время карантина в топ вышел мой новый трек «Зажигалка». Я дома сидел, а песня «работала». Это меня очень сильно порадовало, трек играет на радио, топовый в интернете. А я сижу дома и улыбаюсь. Замыслов по поводу новых треков очень много: сейчас выстраиваем стратегию, в том числе относительно выстрелившего трека «Зажигалка», чтобы в похожем стиле и дальше делать песни.

- А чем бы занимался в самоизоляции Вован?

- Мне кажется, что Вован с удовольствием делал бы поделки дома. Собственными руками. Он бы чинил все, что не успевал починить в обычном режиме. И, наверное, он увлекся бы пазлами. В какой-то из серий он, помню, молниеносно собрал картинку из обрывков бумаги. Вот этим бы и занял себя.

«Реальные пацаны», с 12 мая в 20:00 на ТНТ