В Татарстане уволены главный судебный пристав республики и три его заместителя

Сегодня, 30 апреля, попрощались с коллективом УФССП Татарстана его уже бывший руководитель - Игорь Метиславович Безуевский. Вместе с ним свои кресла покинули три его заместителя - Эльвира Лабашова, Сергей Плющий и Елена Степанова.

УФССП России прокомментировала это решение организационно-штатными мероприятиями в связи с реорганизацией службы в целом.

Игорь Безуевский руководил службой с 13 декабря 2018 года.

С 1 мая судебными приставами Татарстана должен руководить вновь назначенный руководитель, которого представят коллективу в субботу, 2 мая.