2020-04-30T10:52:33+03:00
Общество

В Татарстане уволены главный судебный пристав республики и три его заместителя

Это решение связанно с организационно-штатными мероприятиями
Лика ИСАЕВА
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Игорь Безуевский и три его заместителя уволены со службы в УФССП ТатарстанаИгорь Безуевский и три его заместителя уволены со службы в УФССП ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Сегодня, 30 апреля, попрощались с коллективом УФССП Татарстана его уже бывший руководитель - Игорь Метиславович Безуевский. Вместе с ним свои кресла покинули три его заместителя - Эльвира Лабашова, Сергей Плющий и Елена Степанова.

УФССП России прокомментировала это решение организационно-штатными мероприятиями в связи с реорганизацией службы в целом.

Игорь Безуевский руководил службой с 13 декабря 2018 года.

С 1 мая судебными приставами Татарстана должен руководить вновь назначенный руководитель, которого представят коллективу в субботу, 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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